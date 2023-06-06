Отправку казахстанских школьников в Крым объяснил министр просвещения

Министр просвещения Гани Бейсембаев ответил на вопрос о поездке казахстанских школьников в Крым, где, по информации российских СМИ, возникают задымления, пожары и взрывы, передает корреспондент Tengrinews.kz.



Отвечая на вопросы в кулуарах заседания правительства, глава ведомства отметил, что все дети вернулись в здравии. И в будущем планируется запретить выезд детей за рубеж без приказа Минпросвещения.



"Все дети вернулись в целости и здравии. Переданы родителям все. Здесь надо понимать, что это мероприятие было проведено с согласия родителей. Далее, чтобы такого не допустить в будущем, планируем запретить выезд детей за рубеж без приказа Министерства просвещения и без разрешения Комитета по охране прав детей Минпросвещения.



Учитель понесла соответствующее наказание", - прокомментировал Гани Бейсембаев.



Ранее на брифинге в СЦК председатель Комитета по охране прав детей Министерства просвещения Насымжан Оспанова прокомментировала информацию о том, что казахстанские дети находятся на территории Крыма, где, по информации российских СМИ, возникают задымления, пожары и взрывы.



Как пояснила Оспанова, дети выиграли в конкурсе по программе представительства "Россотрудничества". Родители вывезли детей за рубеж без обращения в управление образования.