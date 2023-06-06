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Отправку казахстанских школьников в Крым объяснил министр просвещения

Просмотров:735 Опубликовано: Сегодня, 14:31
Отправку казахстанских школьников в Крым объяснил министр просвещения
Фото ©РИА Новости
Министр просвещения Гани Бейсембаев ответил на вопрос о поездке казахстанских школьников в Крым, где, по информации российских СМИ, возникают задымления, пожары и взрывы, передает корреспондент Tengrinews.kz.

Отвечая на вопросы в кулуарах заседания правительства, глава ведомства отметил, что все дети вернулись в здравии. И в будущем планируется запретить выезд детей за рубеж без приказа Минпросвещения.

"Все дети вернулись в целости и здравии. Переданы родителям все. Здесь надо понимать, что это мероприятие было проведено с согласия родителей. Далее, чтобы такого не допустить в будущем, планируем запретить выезд детей за рубеж без приказа Министерства просвещения и без разрешения Комитета по охране прав детей Минпросвещения.

Учитель понесла соответствующее наказание", - прокомментировал Гани Бейсембаев.

Ранее на брифинге в СЦК председатель Комитета по охране прав детей Министерства просвещения Насымжан Оспанова прокомментировала информацию о том, что казахстанские дети находятся на территории Крыма, где, по информации российских СМИ, возникают задымления, пожары и взрывы.

Как пояснила Оспанова, дети выиграли в конкурсе по программе представительства "Россотрудничества". Родители вывезли детей за рубеж без обращения в управление образования.


Источник: Tengrinews.kz
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Комментарии ( 2 )

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-1
  • pizzika
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babe (Посетители) Сегодня, 18:04
Как будто отправили детей на пытки , мучения и страдания ! Да в Крыму , уверена , дети отдохнули с огромной радостью
 
-1
  • pizzika
 Не поддерживаю Поддерживаю +1
  • babe
 дорожник (Посетители) Сегодня, 16:52
на территории Крыма, где, по информации российских СМИ, возникают задымления, пожары и взрывы.
Жути нагоняют. Вы, приехавших из Крыма, детей спросите....
устами ребенка глаголет истина

Жить нужно непременно хорошо
 
 

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