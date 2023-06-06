Озвучен приговор шымкентскому стрелку

В Шымкенте вынесли приговор гражданину Узбекистана, который устроил перестрелку в феврале этого года, передает корреспондент Tengrinews.kz.Дело рассматривалось в СМУС Шымкента в открытом порядке."Приговаривается к 15 годам лишения свободы в учреждении средней безопасности", - объявил судья Темиралиев Самиддин.Напомним, перестрелка в Шымкенте произошла в феврале этого года на пересечении улиц Иляева и Рыскулбекова. При попытке скрыться с места происшествия вооруженного мужчину задержали патрульные полицейские и оперуполномоченный криминальной полиции.По их словам, на место происшествия они приехали через несколько минут и пытались самостоятельно задержать вооруженного мужчину. Стрельбу подсудимый, по словам охранников, открыл без всяких объяснений.