Жуткое ДТП с фурами попало на видео в Акмолинской области

Крупное дорожно-транспортное происшествие произошло в Акмолинской области. На трассе Костанай - Ауеликоль - Сурган минивэн столкнулся с большегрузами, на месте скончались 46-летний водитель и его сын. Момент аварии зафиксировала камера видеорегистратора, передает корреспондент Tengrinews.kz.
Как пояснили правоохранители, ДТП произошло 6 июня, около 11:00 часов.
"Предварительно установлено, что водитель автомашины Toyota Alphard, в салоне которой находились четыре пассажира, трое из которых являются его несовершеннолетними детьми, не справившись с рулевым управлением, выехал на полосу встречного движения и допустил столкновение с идущей навстречу грузовой автомашиной Renault под управлением жителя города Кокшетау. Далее минивэн совершил лобовое столкновение с другой фурой Daf под управлением жителя Атбасара.
В результате ДТП на месте скончались 46-летний водитель Toyota его сын 2013 года рождения. Еще трое пассажиров минивэна госпитализированы", - сообщили в ДП.
Проводится досудебное расследование по части 4 статьи 345 УК РК. Назначены экспертизы.
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