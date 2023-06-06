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В Антикоре сделали заявление по поводу Сатыбалдыулы и отеля Hilton в Алматы

Просмотров:477 Опубликовано: Сегодня, 18:17
В Антикоре сделали заявление по поводу Сатыбалдыулы и отеля Hilton в Алматы
Фото: 2gis.kz
В Антикоррупционной службе сделали заявление после распространения информации о том, что Кайрат Сатыбалдыулы приобрел отель Hilton в Алматы, передает корреспондент Tengrinews.kz.

"Отдельными гражданами распространяется информация в СМИ и социальных сетях о попытках завладения отелем Double Tree by Hilton Almaty группой лиц, в том числе Кайратом Сатыбалдыулы.

Как известно, осужденный Сатыбалдыулы отбывает наказание в виде лишения свободы в соответствующем учреждении уголовно-исполнительной системы.

При этом расследование в отношении него по другим эпизодам преступлений, связанным с неуплатой налогов и легализацией преступных доходов, продолжается", - сообщили в агентстве.

В ходе следствия принимаются меры по возврату незаконно выведенных активов, а также имущества, приобретенного на преступные средства.

"В этой связи Кайратом Сатыбалдыулы в целях возмещения ущерба передаются государству бизнес центры, административные здания, коммерческие помещения, дома, квартиры, объекты незавершенного строительства, земельные участки, эксклюзивные драгоценности, люксовые автомашины и денежные средства.

К их числу относится отель Double Tree by Hilton Almaty, который еще в ноябре 2021 года был приобретен предприятием, связанным с Сатыбалдыулы", - пояснили в Антикоре.

В настоящее время завершается процедура передачи данного объекта в собственность государства.

В агентстве предупредили о недопустимости распространения ложной информации.

Напомним, ранее депутат Мажилиса Максат Толыкбай заявил о том, что осужденный бизнесмен Кайрат Сатыбалдыулы, находясь под стражей, совершил сделку купли-продажи на 6 миллиардов тенге. Депутат пояснил, что узнал об этом на встрече с руководством и сотрудниками отеля Hilton в Алматы.

Владелица отеля сообщила депутату, что гостиницу построили в 2019 году по договору франшизы, для чего был взят банковский кредит в размере 4,2 миллиарда тенге под залог отеля. В 2020 году из-за пандемии отель временно приостановил работу. В это время банк передал отель коллекторскому агентству, которое продало его некоему ТОО Baidala по цене, значительно ниже рыночной. Бизнесвумен назвала это рейдерским захватом, заявив, что за всем стоял Кайрат Сатыбалдыулы.

Этот вопрос депутат поднял на заседании Комитета по экономической реформе и региональному развитию Мажилиса.

"Сидя под стражей, Кайрат Сатыбалдыулы заключил договор купли-продажи с компанией ТОО Baidala. То есть в тюрьму (в следственный изолятор. - Прим.) пришел нотариус, сидя под стражей, Сатыбалдыулы нашел 6 миллиардов тенге и перевел этой компании", - сообщил депутат.


Источник: Tengrinews.kz
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