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«Купил чупа-чупс, целовал в лицо»: Подробности дела о похищении школьницы в Алматинской области

Просмотров:271 Опубликовано: Сегодня, 22:00
«Купил чупа-чупс, целовал в лицо»: Подробности дела о похищении школьницы в Алматинской области
Фото: Unsplash
Стали известны новые подробности резонансного дела о похищении школьницы в селе Каргалы Алматинской области. 8-летняя девочка рассказала, что подозреваемый в состоянии опьянения домогался ее и вместе с ней хотел снять номер в гостинице. Сейчас всю хронологию случившегося пытаются восстановить следователи, передает ИА «NewTimes.kz» со ссылкой на Almaty.tv.

По словам школьницы, незнакомый мужчина насильно усадил ее в такси, когда она шла в музыкальную школу в селе Каргалы.

«Он меня взял за руку и повел за собой. Мне было страшно сбежать, мы далеко уехали, и я не знала, что делать. Он сказал его зовут Руслан и, что его дочка тоже учится в музыкальной школе. Сказал, что он меня туда отвезет. Купил чупа-чупс и пепси, целовал в лицо, когда мы были в такси, я побоялась сказать что-то таксисту», — рассказала школьница.

Оказалось, что сначала подозреваемый вместе с девочкой зашел в одну из придорожных гостиниц. Там он пытался снять номер. Однако денег не хватило.

К тому же сотрудники заведения заметили, что мужчина пьян и попросили покинуть мотель. После неудачной попытки уединиться с ребенком похититель направился в село Жибек жолы, что в нескольких десятках километрах от Каргалы.

Похититель пытался найти другое такси и зашел в первый попавшийся дом, возле которого была припаркована машина. К счастью, его встретила местная жительница, которая и спасла школьницу от незнакомца. Ей девочка успела сказать, что мужчина рядом с ней - не отец и попросила помощи.

«Этот мужчина просил довезти их до Узынагаша, я сразу почувствовала неладное. Сначала девочка просто пристально смотрела на меня, потом подбежала и спряталась за мной, начала кричать. Я очень испугалась. Достала телефон, начала снимать пьяного мужчину, чтобы хоть как-то защититься. Больше всего, я переживала за девочку», — рассказала подробности того дня жительница села Жибек жолы.

От шока не может отойти и мать второклассницы. Со слов женщины, обычно она сама отводит детей в школу, но в тот день такой возможности не было - в их семье воспитываются трое детей, скоро на свет появится - четвертый.

«Дочь вышла из дома к 9-ти часам утра. Через какое-то время я позвонила в школу, там мне сказали, что она еще не пришла. Я сразу позвонила мужу, и мы начали ее искать. Мы благодарны Куляш тате за то, что она спасла нашу девочку. Мы требуем наказать похитителя по всей строгости закона», — заявила мать пострадавшей.

36-летнего подозреваемого уже задержали. В полиции пока завели уголовное дело по статье «Похищение человека».

Сейчас со школьницей работают психологи. Поскольку, по словам матери, второклассница испытала сильный страх и стресс.


Источник: newtimes.kz
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