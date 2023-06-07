Минобороны охотится за призывниками? Казахстанцы сообщают о рейдах

В социальных сетях казахстанцы сообщают о рейдах в отношении лиц призывного возраста. Как следует из публикаций, молодых людей принудительно забирают в военкоматы, после чего в течение считаных дней они отправляются отдавать свой долг Родине, передает корреспондент Tengrinews.kz.Об одном из таких случаев в Instagram сообщила жительница Астаны Елена Смолина. По словам девушки, в середине мая нескольких молодых людей на ее глазах забрали в военкомат прямиком из увеселительного заведения в столице."Просто проверили удостоверение "типа на возраст", пробили по базе, что они призывники, вытащили из-за стола и увезли в военкомат", - написала девушка.О похожем случае в своем Telegram-канале сообщил блогер Алишер Еликбаев."У друга с работы забрали двух сотрудников два дня назад. Сегодня прислали работодателю вот такой снимок, уже обрили и отправляют служить в Караганду. Причем заставили подписать документы, что идут добровольцами", - написал Еликбаев.А некоторым гражданам приходят СМС-уведомления с требованием явиться в управление по делам обороны по вопросу воинского учета.Известный адвокат Жангельды Сулейманов считает такие повестки "незаконными и неправдивыми". Об этом он написал на своей странице в Facebook."Во-первых, по закону повестки вручаются в руки под подпись, а не через СМС. Во-вторых, статья 30, которая указана в повестке, регулирует призыв на воинскую службу. В-третьих, если это не призыв, то в повестке неверно написано о воинском учете, это разные вещи. Если вы получили такую повестку, можете подать в административный суд. А вообще, суть повестки простая - заберут в "партизаны", скорее всего", - написал Сулейманов.Корреспондент Tengrinews.kz отправил запрос в Министерство обороны с просьбой разъяснить ситуацию. В ведомстве описанные сообщения о рейдах и увезенных в военкоматы молодых людях не опровергли, однако на момент написания материала комментарий по ситуации так и не предоставили.Ранее министр обороны Руслан Жаксылыков ответил на вопрос, пойдут ли его дети в армию. Также Жаксылыков ответил на критику армии. Между тем СМИ разузнали, почему казахстанцы в армию не хотят.