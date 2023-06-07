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Минобороны охотится за призывниками? Казахстанцы сообщают о рейдах

Просмотров:570 Опубликовано: Сегодня, 07:47
Минобороны охотится за призывниками? Казахстанцы сообщают о рейдах
Фото ©️ Tengrinews.kz / Турар Казангапов
В социальных сетях казахстанцы сообщают о рейдах в отношении лиц призывного возраста. Как следует из публикаций, молодых людей принудительно забирают в военкоматы, после чего в течение считаных дней они отправляются отдавать свой долг Родине, передает корреспондент Tengrinews.kz.

Об одном из таких случаев в Instagram сообщила жительница Астаны Елена Смолина. По словам девушки, в середине мая нескольких молодых людей на ее глазах забрали в военкомат прямиком из увеселительного заведения в столице.

"Просто проверили удостоверение "типа на возраст", пробили по базе, что они призывники, вытащили из-за стола и увезли в военкомат", - написала девушка.



О похожем случае в своем Telegram-канале сообщил блогер Алишер Еликбаев.

"У друга с работы забрали двух сотрудников два дня назад. Сегодня прислали работодателю вот такой снимок, уже обрили и отправляют служить в Караганду. Причем заставили подписать документы, что идут добровольцами", - написал Еликбаев.



А некоторым гражданам приходят СМС-уведомления с требованием явиться в управление по делам обороны по вопросу воинского учета.

Минобороны охотится за призывниками? Казахстанцы сообщают о рейдах


Известный адвокат Жангельды Сулейманов считает такие повестки "незаконными и неправдивыми". Об этом он написал на своей странице в Facebook.

"Во-первых, по закону повестки вручаются в руки под подпись, а не через СМС. Во-вторых, статья 30, которая указана в повестке, регулирует призыв на воинскую службу. В-третьих, если это не призыв, то в повестке неверно написано о воинском учете, это разные вещи. Если вы получили такую повестку, можете подать в административный суд. А вообще, суть повестки простая - заберут в "партизаны", скорее всего", - написал Сулейманов.

Корреспондент Tengrinews.kz отправил запрос в Министерство обороны с просьбой разъяснить ситуацию. В ведомстве описанные сообщения о рейдах и увезенных в военкоматы молодых людях не опровергли, однако на момент написания материала комментарий по ситуации так и не предоставили.

Ранее министр обороны Руслан Жаксылыков ответил на вопрос, пойдут ли его дети в армию. Также Жаксылыков ответил на критику армии. Между тем СМИ разузнали, почему казахстанцы в армию не хотят.


Источник: Tengrinews.kz
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Комментарии ( 1 )

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jokerok (Посетители) Сегодня, 10:22
принудительно забирают

заставили подписать документы, что идут добровольцами


Мне кажется какие-то тупые предъявы и нагнетание. Надо было их оформить как уклоняющихся от призыва?

Я вот этих манёвров не понимаю если честно, типа не правильная повестка. Раз подошёл срок служить и ты не больной то иди и служи, фигли там выделываться, правильна повестка или не правильная. Ну принесут тебе завтра правильную и чё? Чисто выиграть пару дней?

Если что, за компьютером сидит мой кот. А я не вмешиваюсь в личную жизнь моего кота.
 
 

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