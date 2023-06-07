Собака прокусила до кости ногу девочке в Уральске

В Уральске ищут собаку, которая прокусила ногу девочки до кости. Сейчас 13-летняя Еркежан находится в больнице. Собака откусила часть мягких тканей на ее ноге, передает Tengrinews.kz со ссылкой на "Мой ГОРОД".



Мама Еркежан Улжан Дюсенкулова рассказала, что 31 мая ее дочь укусила бродячая собака, которая не первый год обитает во дворе многоэтажки № 9 на улице Ульяны Громовой.



"В этот день я была дома. Дочка играла во дворе с детьми. Спустя некоторое время в окно начали кричать ее подружки. Я первым делом подумала, что ее несильно укусила собака, с кем не бывает. Говорю, пусть домой зайдет, я обработаю рану. Когда дочка зашла домой, у меня был шок. Собака откусила кусочек мягких тканей, была видна кость. Я боялась смотреть на это. Вызвала скорую, участкового. Нас забрали в больницу. Там врач сказал, возможно, нужна операция по пересадке, рана глубокая. Сейчас врачи говорят, что она пошла на поправку. Как эту рану заштопали, я не знаю. В будущем, говорят, нужна эстетическая операция, мне не жалко денег, но почему сразу нельзя все сделать от и до", - рассказывает Улжан.



Заявление в полицию женщина написала на следующий день. Позже дочка рассказала Улжан подробности произошедшего.



"Как выяснилось, у нас во дворе стоит автомобиль, белый Volkswagen. Под ним расположилась собака с кутятами. И дети помладше лезут к ним, чтобы поиграть. Один ребенок достал щенка и носил его на руках. Когда дочка моя это увидела, отвела малыша со щенком и попросила положить на место животное, пока мамы-собаки не было. Когда щенка отпустили, тут же прибежала собака и, озлобленная, бросилась на мою дочку. Понятно, что это животное, но Еркежан хотела как лучше, и чтобы собаку не злить лишний раз, и чтобы малыша не покусали. А получилось, пострадала сама", - говорит Улжан.



Женщина отмечает, что раньше относилась с пониманием к животным, а сейчас она не дождется, пока собаку отловят и увезут.



"Написали заявление, полицейские спрашивают, чья собака. Да ничья... вот кто теперь ответит? Если во дворе есть люди, которые прикармливает этих собак, вот теперь пусть берут на себя ответственность. Мы в ответе за тех, кого приручили. Я, как разозленный родитель, могла бы сама разобраться с собакой. Но нет, вы что... Столько людей будет требовать моего наказания, все же сердобольные. Кто придумал этот закон, чтобы собак не усыпляли, теперь пусть придет и ответит за такой случай. Я не прошу денег на лечение, сама заработаю и вылечу ребенка. Собаку пятый день не могут поймать... Она что, какое-то сверхъестественное животное, я не пойму", - возмущается женщина.



Жильцы этого дома рассказывают, что у них с каждым годом во дворе становится все больше собак. При этом их не стерилизуют, хотя новый закон обязывает.



В Управлении здравоохранения ЗКО отметили, что девочка идет на поправку. Она получает лечение, состояние стабильное.



Директор уральской городской ветеринарной станции Мадияр Ахметов говорит, что они не могут поймать эту собаку.



"С утра приезжаем, ее нет. Вечером так же. Животное умное, чувствует все и убегает. Но когда мы ее поймаем, по закону отправим на карантин на 10 дней, а потом снова выпустим в ареал обитания. Усыплять можно только по решению комиссии, и то, если животное агрессивное", - пояснил директор.



К слову, в этом году в Уральске отловили и стерилизовали более тысячи собак.