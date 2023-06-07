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Министр обороны ответил на обвинения в свой адрес

Просмотров:0 Опубликовано: Сегодня, 09:50
Министр обороны ответил на обвинения в свой адрес
Руслан Жаксылыков. Фото: gov.kz
Министр обороны Руслан Жаксылыков ответил на обвинения в сокрытии фактов хищения ГСМ со складов Национальной гвардии, передает Tengrinews.kz со ссылкой на КТК.

Как сообщает телеканал, громкое заявление в адрес главы оборонного ведомства сделал адвокат Самат Сырлыбаев. Он защищает интересы находящего под следствием подполковника в отставке Нуржана Джаксыбаева. Последний был подчиненным Жаксылыкова в период, когда тот являлся главнокомандующим Нацгвардии.

Отмечается, что хищения топлива в рядах Национальной гвардии начались еще в 2017 году. Каждый последующий год недостача перекрывалась новыми поставками, однако в 2022 году скрыть нехватку ГСМ не удалось.

"Об этих хищениях было известно непосредственно главнокомандующему Национальной гвардии, ныне министру обороны Жаксылыкову Руслану Фатиховичу. Почему? Потому что есть конкретные показания фигурантов уголовного дела, включая его заместителя, которые четко говорят, что главнокомандующий знал об этих хищениях еще в 2021 году", - заявил он.

Адвокат утверждает, что Жаксылыков якобы знал о хищениях, которые в пересчете на деньги могут составлять около 500 миллионов тенге. Из них почти 300 миллионов приходилось на авиатопливо, заявляет телеканал. Однако в интервью журналистам министр обороны сообщил, что это необоснованные обвинения.

"Необоснованные обвинения я даже комментировать не собираюсь. Ну, это адвокат, это его работа. Он на этом зарабатывает деньги. Поэтому необоснованные какие-то претензии я даже комментировать не собираюсь", - сказал он.


Источник: Tengrinews.kz
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