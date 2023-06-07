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Жительница Петропавловска получила 3 года колонии за "шутку" в видеочате

Просмотров:1006 Опубликовано: Сегодня, 11:34
Жительница Петропавловска получила 3 года колонии за "шутку" в видеочате
Фото из открытых источников
Жительницу Петропавловска приговорили к трем годам колонии за "шутку" в популярном видеочате ChatRoulette, передает корреспондент Tengrinews.kz со ссылкой на Петропавловск.news.

Как сообщается, Татьяна работала поваром в одном из детских садов Петропавловска. Ухаживала за мужем-инвалидом 1-й группы. Воспитывала 13-летнюю дочь.

Вечером 6 сентября 2021 года женщина захотела развеяться после домашних дел. Встретилась с троюродной сестрой. Зашли в чат. Искали интересных собеседников из других стран.

Как сообщается, приложение связало их с ранее неизвестным мужчиной, который предложил принять участие в опросе. После опроса незнакомец хотел было уже закончить разговор. Но тут сестра Татьяны задала вопрос: "Вы откуда?" Мужчина сообщил, что он из России. После этого Татьяна обратилась к нему с просьбой: "Заберите наш Петропавловск к себе, как Крым, Северо-Казахстанскую область".

В этот же день мужчина опубликовал полутораминутную запись в YouTube с участием Татьяны.

Как сообщается, расследование дела началось в январе 2023 года. Судебная психолого-филологическая экспертиза видеозаписи показала, что высказывания Татьяны С. "пропагандируют антиконституционный тип гражданского и политического поведения". Свою вину подсудимая признала частично. Уточняется, что женщина твердила о незнании того, что разговор и обсуждаемая тема станут публичным достоянием. По словам женщины, у нее никто не брал разрешения на видеозапись и ее обнародование. Однако суд к этим доводам отнесся критически и пришел к выводу, что Татьяна открыто пропагандировала нарушение целостности Казахстана, поскольку массовое общение в социальных сетях обладает свойством психологического воздействия и формирует общественное мнение.

Как уточняется, благодаря наличию исключающих обстоятельств 40-летней Татьяне С. суд назначил более мягкое наказание. Вместо минимум 5 лет Татьяну приговорили к 3 годам лишения свободы в колонии средней безопасности. Дочь передали в органы опеки для дальнейшего устройства ребенка. Ухаживать за мужем-инвалидом теперь будет социальный работник.

Приговор в законную силу не вступил.


Источник: Tengrinews.kz
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Комментарии ( 1 )

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  • Ingul
 jokerok (Посетители) Сегодня, 15:01
Нехило пошутила.
Но на мой взгляд это дичь какая-то.
Это же приватный разговор, и никак не подходит под статью сепаратизма в которой упор делается на публичные призывы и пропаганду. Да и запись опубликовали без согласия.
Это мужика надо к ответственности привлекать.

По-моему это голимая провокация.

Если что, за компьютером сидит мой кот. А я не вмешиваюсь в личную жизнь моего кота.
 
 

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