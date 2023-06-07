Срок действия ЕСП истекает в Казахстане

Срок действия единого совокупного платежа (ЕСП) истекает в Казахстане. Об этом сообщили в Комитете государственных доходов Министерства финансов, передает Tengrinews.kz.



Отмечается, что ЕСП изначально вводился временно, на пять лет (с 2019 по 2023 год), для самозанятых граждан, которые не регистрировались в качестве индивидуальных предпринимателей, если они оказывали услуги исключительно физическим лицам и сумма их дохода не превышала четыре миллиона тенге в год.



"Основная или даже единственная цель, которую преследовало введение ЕСП, - вовлечение самозанятых в системы обязательного социального медицинского страхования, социального страхования и пенсионного обеспечения. Поэтому это был льготный период, с низкими платежами. И он завершается", - сообщили в КГД.



По данным ведомства, сейчас идет поэтапное внедрение декларирования доходов физических лиц, при котором необходимо отражение размера доходов. Граждане, которые ранее не регистрировали предпринимательскую деятельность, должны сделать выбор - быть предпринимателями или стать наемным работником.



"В случае регистрации в качестве индивидуального предпринимателя необходимо выбрать подходящий налоговый режим. Наиболее выгодным при оказании личных услуг является налоговый режим с использованием специального мобильного приложения e-Salyq Business, которое позволяет выдать чек, рассчитает за вас налоги и платежи, декларация при этом не представляется.



Платеж в бюджет составляет один процент от полученного дохода, это ставка индивидуального подоходного налога. Минимальная сумма социальных платежей у предпринимателя, не относящегося к льготным категориям, составляет 14 350 тенге. Это платежи в пользу самого предпринимателя", - рассказали в КГД.



Обязательные пенсионные взносы, они составляют в данном случае 7000 тенге, зачисляются на личный счет в ЕНПФ самого предпринимателя и формируют его пенсионные накопления.



Социальные отчисления равны 2450 тенге, они также учитываются по каждому лицу персонально и определяют размер социальных выплат. Например, при выходе в декретный отпуск.



Взносы на обязательное социальное медицинское страхование - 4900 тенге. Это плата за возможность беспрепятственного обращения в медицинские учреждения при необходимости.



Отмечается, что в текущем году в целях упрощения исполнения налоговых обязательств для лиц, оказывающих услуги с использованием интернет-платформ, реализуется пилотный проект "Платформенная занятость", в рамках которого удержание и уплату налогов за ИП будет производить интернет-платформа.