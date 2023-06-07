Напиток "Мистер Сидр" снимут с продажи в Казахстане

В Казахстане временно снимут с продажи слабоалкогольный напиток под названием "Мистер Сидр". Об этом 7 июня рассказали в Комитете санитарно-эпидемического контроля Министерства здравоохранения РК, сообщает Zakon.kz.



Как отмечается, в связи с распространяемой в СМИ информацией о случаях отравления и гибели людей, связанных с употреблением слабоалкогольного напитка "Мистер Сидр", Комитетом санитарно-эпидемиологического контроля МЗ РК "даны поручения в территориальные департаменты о необходимости информирования импортеров и реализаторов алкогольной продукции и временном снятии с реализации указанной продукции до выяснения обстоятельств".



"Комитет призывает население отказаться от употребления вышеуказанной продукции до выяснения обстоятельств и незамедлительно сообщать о всех случаях обнаружения в реализации такой продукции в Комитет или в его территориальные подразделения по месту расположения объекта", – говорится в сообщении КСЭК.



Производитель слабоалкогольного напитка "Мистер Сидр" – ООО "АНДИ" (РФ, г. Самара, п. Винтай, ул. Гаражная, д. 15).



Ранее сообщалось, что в России выявили массовое отравление сидром. Употребление разливного сидра привело к смерти 33 человек в Ульяновской, Самарской и Нижегородской областях. По данным местных СМИ, в стране полностью заблокировали отгрузки и поставки продукции "Мистер Сидр" – именно этот напиток употребляли пострадавшие и погибшие. СК РФ возбудил уголовное дело.