Министр обороны РК Руслан Жаксылыков ответил на вопрос, собирается ли казахстанская армия участвовать в решении каких-то вопросов по линии организации договора о коллективно безопасности, передает ИА «NewTimes.kz».
В кулуарах мажилиса главе оборонного ведомства журналисты задали вопрос, касательно слухов, распространяемых в социальных сетях, о том, что казахстанских военнослужащих планируют отправить в Украину.
«Я вас как министр обороны Республики Казахстан со всей ответственностью заверяю, что вооруженные силы РК находятся на нашей территории. Каких-то обязательств по выезду, решению каких-то вопросов миротворческих миссий мы ведем только по линии организации объединенных наций, но на территории стран ОДКБ мы не выполняем и никуда не собираемся. Можете быть спокойны, мы никуда не выезжаем», − цитирует МИА «Казинформ» министра.
Накануне замминистра обороны Султан Камалетдинов ответил на вопрос, могут ли отправить миротворцев из Казахстана на российско-украинскую границу.
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