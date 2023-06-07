Министр обороны РК Руслан Жаксылыков ответил на вопрос, собирается ли казахстанская армия участвовать в решении каких-то вопросов по линии организации договора о коллективно безопасности, передает ИА «NewTimes.kz».



В кулуарах мажилиса главе оборонного ведомства журналисты задали вопрос, касательно слухов, распространяемых в социальных сетях, о том, что казахстанских военнослужащих планируют отправить в Украину.



«Я вас как министр обороны Республики Казахстан со всей ответственностью заверяю, что вооруженные силы РК находятся на нашей территории. Каких-то обязательств по выезду, решению каких-то вопросов миротворческих миссий мы ведем только по линии организации объединенных наций, но на территории стран ОДКБ мы не выполняем и никуда не собираемся. Можете быть спокойны, мы никуда не выезжаем», − цитирует МИА «Казинформ» министра.



Накануне замминистра обороны Султан Камалетдинов ответил на вопрос, могут ли отправить миротворцев из Казахстана на российско-украинскую границу.