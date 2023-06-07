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Минздрав предупреждает: за халатность и ошибки врачей будут расплачиваться сами пациенты

Просмотров:86 Опубликовано: Сегодня, 15:54
Минздрав предупреждает: за халатность и ошибки врачей будут расплачиваться сами пациенты
Фото: Zakon.kz
В медицине всегда есть риск причинить вред пациенту. У хирурга может дрогнуть рука, а терапевт – напутать с диагнозом. Но получить компенсацию пострадавшим нелегко. Станет ли панацеей профессиональное страхование врачей, Zakon.kz рассказала Саида Сулейменова, эксперт по медицинскому праву

Скоро исполнится год, как депутаты обсуждают один преинтересный законопроект с неинтересным и очень типичным названием "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты РК по вопросам здравоохранения".

Документы с таким наименованием, к слову, принимаются в Казахстане с завидной регулярностью, различаясь между собой исходными данными (ну и, разумеется, содержанием). Сейчас речь идет конкретно о законопроекте, который внесен в Мажилис на рассмотрение депутатов постановлением правительства 29 июня 2022 года.

Поправки посвящены внедрению в РК обязательного страхования профессиональной ответственности медицинских работников. В таком щекотливом деле как медицина всегда есть риск причинить вред больному вплоть до инвалидности и смерти – при неудачной операции или неправильной схеме лечения вследствие неверного диагноза, например.

Надежно компенсировать пациентам вред от врачебных ошибок посредством страховых выплат и должен грядущий закон.

Тема будируется в обществе давно, проект закона был подготовлен еще в 2021 году, а в 2023-м, как планировалось, уже заработает, но… Документ по-прежнему пребывает в Мажилисе, обсуждаясь в рабочих группах. Хотя уже и состав нижней палата парламента сменился, и даже лично президент Токаев призвал депутатов "уделить должное внимание" и решить вопрос.

Не судитесь, да не судимы будете

Но, может, и не зря законопроект так долго обсуждается и до сих пор не принят. Дело в том, что есть вопросы к самому механизму страхования профессиональной ответственности.

Да, нынешняя ситуация в плане компенсации вреда, причиненного пациентам, далека от идеала. Человеку, пострадавшему, скажем, от ошибок хирурга или анестезиолога в ходе операции, Кодекс РК "О здоровье народа и системе здравоохранения" в п.12) статьи 77 предлагает защищаться в общем порядке, которое предусматривает гражданское право ("на возмещение вреда в соответствие с законодательством РК . Этот порядок, в свою очередь, регламентирован статьей 9 Гражданского кодекса РК (Общая часть).

Другими словами, пострадавшему пациенту предлагается подать иск в суд против медучреждения.

Однако судебное разбирательство, по-хорошему, противопоказано и здоровому человеку. Стресс. Что уж говорить о том, как тяжко тяжба скажется на ослабленном организме больного.

К тому же, судебный способ решения проблемы с предусмотренными апелляциями и кассациями – весьма нескорый. А деньги на исправление врачебной ошибки нужны тотчас. В этом контексте обязательное страхование профессиональной ответственности медработников может показаться неплохим выходом.

То есть пострадавшим не нужно будет подавать иск и ждать вступившего в силу решения суда. Страховая сумма будет выплачена оперативно и, как сейчас принято выражаться, проактивно: не надо деньги испрашивать. Имеешь счастье (в данном случае, несчастье) попасть в категорию претерпевших от эскулапов – получи и распишись.

Разработчик законопроекта – Минздрав – ссылается на еще один плюс обязательного страхования. Мол, зарплата у врачей маленькая, на компенсации не хватит.

Размер же страховой премии невелик, к тому же часть ее будет вносить не сам медработник, а медучреждение. А значит, все в выигрыше: и пациенты наверняка получат деньги, и врачи не разорятся.

Однако есть и минусы.

За ошибку хирурга платит больница

Главный вопрос: каким образом и кем будет определяться, наступил ли страховой случай в результате нанесения вреда пациенту? Если конкретнее, как отличить неизбежный вред в результате, например, хирургической операции, от такого, который можно отнести на ошибку врача?

Это же целое расследование, в итогах которого, помимо прочих, будет заинтересована и страховая компания. А страховые компании, как явствует из практики (по крайней мере, отечественной), весьма неохотно признают страховыми случаями все то, что чревато для них выплатой страховой суммы и, соответственно, потерей прибыли…

Да и относительно другого аргумента – насчет маленькой зарплаты врачей – тоже имеются вопросы.

"Когда ко мне, как адвокату, обращаются клиенты, пострадавшие из-за врачебных ошибок, я сразу объясняю им, что наш иск направлен не против конкретного врача, допустившего ошибку, а против медучреждения, в котором тот работает. То есть обвиняемым по уголовному делу по статье 317 УК ("Ненадлежащее выполнение профессиональных обязанностей медицинским или фармацевтическим работником") выступает, конечно, конкретное физлицо или физлица – врачи, допустившие ошибку. А вот ответчиком по сопутствующему гражданскому иску в уголовном процессе является юридическое лицо – медицинская организация", – говорит юрист, эксперт в сфере медицинского права Саида Сулейменова.

Так что все разговоры о бедности врачей, которые не могут заплатить из худого кармана своего халата за допущенную халатность – что называется, разговоры в пользу бедных. И даже не просто пустая болтовня, а прямой обман.

"Возмещать ущерб и сейчас, до принятия нового закона (если его, конечно, примут) должен не конкретный врач по фамилии Иванов, а городская больница, где он трудится. Почему? А потому, что человек приходит за медицинской услугой не к тому или иному доктору, а в медицинскую организацию, репутации которой доверяет свое здоровье. И, заметьте, деньги за оказанную услугу также получает юридическое лицо, а не отдельные персоны, неважно, через систему обязательного социального медицинского страхования (ОСМС) или непосредственно через кассу. И потому именно медицинская организация в конечном счете отвечает перед пациентом за допустившего оплошность врача, которого приняла на работу. Она гарантирует его квалификацию. Она, эта городская больница, организует деятельность всех служб и необходимые условия. Врач же не один работал, когда совершал оплошность; участвовал и младший, и средний, и высший медперсонал", - сказала Саида Сулейменова.

Так что, как видим, и без обязательного страхования медработников у пациента сегодня есть возможность компенсировать причиненный вред здоровью.

Рискованная практика профессионального страхования

Мало того, когда ненадлежащее исполнение доктором своих обязанностей доказывается в суде, в уголовном процессе, эта процедура выглядит более, что ли, прозрачно, чем если бы некие комиссары доказывали или, наоборот, отрицали наличие страхового случая.

А то, что суды у нас завалены делами, оттого длятся годами – это не повод отказываться от судов в пользу других способов решения спорных вопросов. Надо улучшать работу судов, совершенствовать судебную систему. Но такие важные моменты жизни как причинение вреда здоровью, не говоря уже о том, если операция закончилась смертью пациента, просто взывают к тому, чтобы имело место судебное разбирательство.

Опять же, все случаи разные и требуют отдельного подхода. И, кстати, разной суммы компенсации. Тогда как в рамках системы профстрахования планируется ограничить выплаты предельным объемом в тысячу МРП. По аналогии с Законом РК "Об обязательном страховании ГПО владельцев транспортных средств".

И последнее. В Казахстане просто мода какая-то на то, чтобы в разные сферы внедрять страхование в том или ином виде. И таким именно образом якобы решать накопившиеся проблемы. Взять хотя бы упомянутое страхование гражданско-правовой ответственности владельцев транспортных средств. Или ОСМС. И так далее, не будем все перечислять, а лучше дадим ссылку.

Понятно, что это выгодно банкам и аффилированным страховым компаниям, которые имеют со всех этих затей неплохую прибыль. Вот только самих проблем в отраслях не решает. В том же здравоохранении. При этом видимость работы со стороны уполномоченных госорганов есть…

"А завтра такую же "подушку безопасности", какую сейчас подкладывают медикам, захотят и представители других профессий. Не только ведь медицина – дело опасное, сопряженное с риском для здоровья и жизни. Полиция, например, может сказать: "Вы вменили для врачей страховой случай. Так мы тоже хотим, как у них, если вдруг кого пристрелим. А за полицейскими запросят страховку и остальные представители романтических и небезопасных профессий: военные, пожарные, отважные летчики и моряки… И ведь после прецедента с медработниками не будет повода отказать", - говорит Саида Сулейменова.

А самое главное в этой истории состоит в том, что многочисленные страховые премии частным страховым компаниям будут выплачивать, по преимуществу, из государственного бюджета, то есть из налогов граждан. То есть за халатность и оплошности врачей в конечном итоге будут расплачиваться сами пациенты, они же – налогоплательщики.

Ранее Zakon.kz публиковал статью на тему, что внедрение в стране ОСМС – системы обязательного социального медицинского страхования – было ошибкой. Во всяком случае, в том виде, в каком это было сделано. Мол, все граждане будут скидываться в некий "общак", и богатые будут платить за лечение бедных. Но получилось менее эффективно: люди не знают, сколько стоят медуслуги в рамках ОСМС, и вследствие непрозрачности системы "ничьи" деньги нещадно разворовываются в результате приписок.


Источник: zakon.kz
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