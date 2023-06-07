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Задержан экс-депутат Мажилиса Нуржан Альтаев - Антикор

Просмотров:577 Опубликовано: Сегодня, 17:15
Задержан экс-депутат Мажилиса Нуржан Альтаев - Антикор
Нуржан Альтаев. Фото ©️ Tengrinews.kz / Турар Казангапов
Антикоррупционая служба подтвердила задержание бывшего депутата Мажилиса Нуржана Альтаева, передает корреспондент Tengrinews.kz.

"Подтверждаем, что он задержан по подозрению в получении взятки в особо крупном размере. Иная информация в интересах следствия и 201 статьи УПК разглашению не подлежит", - сообщили в Антикоре.

Напомним, Республиканское общественное объединение "Мукалмас" выдвинуло Альтаева в качестве кандидата. Однако несколько членов объединения обратились в суд с просьбой признать недействительным протокол собрания.

Суд установил, что на общем собрании большинство членов РОО проголосовало против выдвижения в качестве кандидата Нуржана Альтаева на внеочередные выборы президента.

12 октября 2022 года Центральная избирательная комиссия приостановила процедуру установления соответствия кандидата в президенты Нуржана Альтаева.

Нуржан Альтаев в разные годы занимал должности вице-министра сельского хозяйства, вице-министра труда и социальной защиты населения, а также был депутатом Мажилиса VI созыва.

В 2020 Альтаева лишили членства в партии Amanat (ранее Nur Otan), а ЦИК лишила его депутатских полномочий "за совершение действий, дискредитирующих партию и наносящих ущерб ее интересам, выразившимся в ряде публичных заявлений, в том числе о намерении создать новую политическую партию".

Позже он присоединился к союзу "Ел Тірегі".


Источник: Tengrinews.kz
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