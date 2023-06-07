Крупную сумму отсудил актюбинец у Министерства финансов

Мужчина несколько месяцев находился в СИЗО по подозрению в распространении наркотиков. В итоге после снятия обвинений актюбинец отсудил у Минфина более миллиона тенге, передает Azattyq Rýhy
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В актюбинском городском суде рассмотрели дело по иску мужчины к Минфину. В нем истец просил взыскать компенсацию за моральный и материальный вред.
«Иск мотивирован тем, что органом досудебного расследования П. обвинялся в том, что он в группе по предварительному сговору совершил незаконное приобретение, хранение в целях сбыта психотропных веществ в особо крупном размере. Постановлением СМУС уголовное дело прекращено в связи с отказом прокурора от обвинения, за отсутствием в его действиях состава уголовного правонарушения. За П. признано право на реабилитацию. В связи с тем, что истец находился несколько месяцев под стражей на время следствия, просил возместить причиненный моральный и материальный ущерб», - сообщили в суде.
В итоге суд постановил взыскать в его пользу компенсацию морального вреда в размере 300 тысяч тенге, сумму имущественного вреда - 600 тысяч тенге, судебные расходы по оплате помощи представителя - 150 тысяч тенге.
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