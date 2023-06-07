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Крупную сумму отсудил актюбинец у Министерства финансов

Просмотров:196 Опубликовано: Сегодня, 18:24
Крупную сумму отсудил актюбинец у Министерства финансов
Фото: NUR.KZ
Мужчина несколько месяцев находился в СИЗО по подозрению в распространении наркотиков. В итоге после снятия обвинений актюбинец отсудил у Минфина более миллиона тенге, передает Azattyq Rýhy.

В актюбинском городском суде рассмотрели дело по иску мужчины к Минфину. В нем истец просил взыскать компенсацию за моральный и материальный вред.

«Иск мотивирован тем, что органом досудебного расследования П. обвинялся в том, что он в группе по предварительному сговору совершил незаконное приобретение, хранение в целях сбыта психотропных веществ в особо крупном размере. Постановлением СМУС уголовное дело прекращено в связи с отказом прокурора от обвинения, за отсутствием в его действиях состава уголовного правонарушения. За П. признано право на реабилитацию. В связи с тем, что истец находился несколько месяцев под стражей на время следствия, просил возместить причиненный моральный и материальный ущерб», - сообщили в суде.

В итоге суд постановил взыскать в его пользу компенсацию морального вреда в размере 300 тысяч тенге, сумму имущественного вреда - 600 тысяч тенге, судебные расходы по оплате помощи представителя - 150 тысяч тенге.


Источник: azattyq-ruhy.kz
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