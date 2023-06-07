Замгенпрокурора признал наличие виллы во Франции за миллион долларов

Заместитель генпрокурора Улан Байжанов подтвердил ранее появившуюся в сети информацию о том, что у него есть вилла во Франции, которую он сейчас продает за миллион долларов, передает корреспондент Tengrinews.kz.



Байжанов попросил не делать из этого сенсации: по словам заместителя генерального прокурора, до прихода на госслужбу он более 20 лет работал в бизнесе и смог заработать на такое имущество, которое ни от кого не скрывает.



"Это абсолютно достоверная информация, она никогда не скрывалась. По Конституции преследуется только незаконно добытое имущество. Я приобрел эту недвижимость, работая в бизнесе. Были на это веские причины. В связи с болезнью дочери нужно было находиться в Европе. При поступлении на госслужбу, как и все госслужащие, в соответствии с законом вся эта информация раскрывается в декларациях. Проводится спецпроверка. Это было 13 лет назад. Никаких вопросов ко мне не возникло. И поверьте, особенно когда речь идет о назначении на высокие политические должности, проверка проводится очень тщательно. Поэтому из этого не надо делать сенсации. Вопрос продажи связан с тем, что нет необходимости там находиться. Мы живем в Казахстане. Та цена, которая написана, - это вопрос рынка, и как только появится покупатель, она будет реализована. Деньги вернутся в страну и будут работать на экономику", - сказал Байжанов журналистам в кулуарах Мажилиса.



Отметим также, что Улан Байжанов является заместителем председателя комиссии по возврату вывезенных из Казахстана денег.



Тем временем сегодня депутаты Мажилиса приняли в первом чтении законопроект "О возврате государству незаконно приобретенных активов". В соответствии с одной из его новелл добровольно вернувших активы государству освободят от ответственности.