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Обзор иностранной прессы: Иран использует Каспийское море для транспортировки дронов

Просмотров:202 Опубликовано: Сегодня, 17:49
Обзор иностранной прессы: Иран использует Каспийское море для транспортировки дронов
Иллюстративное фото к статье
Каспийское море, вероятно, является основным транспортным маршрутом для поставки иранских дронов в РФ. Об этом пишут западные СМИ, отмечая, что Каспий представляет собой внутриконтинентальный водоем, что является большой преградой для контроля и перехвата оружия со стороны сил НАТО.

Тегеран усилил передвижение оружия в Москву через Каспийское море, что препятствует попыткам перехватить поставки, так как они выходят за пределы
влияния сил НАТО. До этого США успешно удавалось перехватить поставки иранского оружия морских путем в другие зоны вооруженных конфликтов, такие как Йемен.

Об этом пишет западный журналист, бывший репортер Wall Street Journal Джей Соломон в своей статье, опубликованной в издании Semafor. В публикации отмечается, что в мае этого года Россия и Иран подписали соглашение о строительстве последнего железнодорожного участка транспортного маршрута «Север-Юг» для укрепления связей между их странами и экономиками, а также для увеличения торговли с другими государствами, прилегающими к Каспийскому морю,
отмечает автор.

Правительство РФ и Ирана не отреагировали на запросы Semafor о предполагаемом использовании Каспийского моря для перевозки оружия, говорится в статье.
Однако в течение последних месяцев лидеры двух стран заявляли, что развитие Северо-Южного торгового коридора направлено исключительно на развитие
экономики региона и создание альтернативного пути к Суэцкому каналу.

Напомним, что МТК Север-Юг включает в себя три основных маршрута, связанных с Каспийским морем:

- Транскаспийский маршрут, проходящий через порты в России (Астрахань, Оля, Махачкала) и Иране (Бендер-Энзели, Амирабад, Ноушехр);

- Восточный маршрут, который простирается через железную дорогу Казахстан -Туркменистан – Иран:

ветка через Каракалпакию проходит по территории Казахстана, Узбекистана и Туркменистана с выходом на железнодорожную сеть Ирана по пограничному переходу Теджен - Серахс с перестановкой тележек с российской колеи 1520 мм на применяемую в Иране европейскую 1435 мм на станции Серахс в Туркменистане,
ветка через станцию Болашак, идущая в обход Узбекистана напрямую из западного Казахстана в Туркменистан, выходит на Иран по пограничному переходу Этрек - Горган со сменой колесных пар на погранпереходе Горган в Иране,

- Западный - Астрахань - Махачкала - Самур, далее по территории Азербайджана до станции Астара и по территории Ирана по строящейся линии Астара - Решт - Казвин - сданы в эксплуатацию участок Астара (Азербайджан) - Астара (Иран) и Решт - Казвин в Иране.

Камшат Жумагулов


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