Отправляйте видео, фото, сообщения на +7 777 833 88 22
 
Пятница, 09 Июня
+23...+20
Температура воды
в море онлайн 		Курсы валют
в банках Актау
  • $1 = 444.85 KZT
  • €1 = 477.19 KZT
  • 1 RUB = 5.42 KZT
  • Телефон редакции:
  • +7 (7292) 505 085 | site@lada.kz
  • Дежурный журналист:
  • +7 (707) 9 505 085
  • Реклама: +7 707 9 601304
 
ЛАДА.kz » Новости Казахстана

В области Абай горит уже 30 тысяч гектаров леса. Появилось видео с высоты

Просмотров:148 Опубликовано: Сегодня, 16:51
В области Абай горит уже 30 тысяч гектаров леса. Появилось видео с высоты
Фото с сайта tengrinews.kz
Площадь пожара в лесном массиве области Абай выросла до 30 тысяч гектаров. Горящий лес показали на видео с вертолета, передает корреспондент Tengrinews.kz с места событий.

Тушение пожара в области Абай продолжается на 6 участках. Как сообщили в Комитете лесного хозяйства Министерства экологии, геологии и природных ресурсов, площадь пожара выросла до 30 тысяч гектаров.

В настоящее время задействовано более 600 человек, 168 единиц техники Комитета лесного хозяйства, МЧС, акиматов и Министерства обороны.

Привлечено 6 вертолетов, осуществляется аэровизуальное обследование фронта пожара и сброс воды на очаги огня. Уже осуществлено 55 сбросов воды объемом 154 тонны.



В МЧС отметили, что министр Юрий Ильин прервал свою рабочую поездку в Северо-Казахстанскую область в связи пожаром в области Абай и необходимостью координации сил и средств, задействованных в тушении пожара. Министр лично возглавит штаб в Центре управления в кризисных ситуациях МЧС.

"Юрий Ильин распорядился дополнительно направить силы и средства из Алматинской, Жетысуской и Кызылординской областей", - пояснили в министерстве.

Отметим, в обязанности МЧС не входит тушение природных пожаров. Спасатели департаментов по ЧС обязаны нести службу в населенных пунктах, так как их отсутствие при возникновении пожара в городах может привести к человеческим жертвам.

Тушение лесных пожаров является обязанностью Комитета лесного хозяйства. Корреспондент Tengrinews.kz запросила в комитете комментарий о том, кто и как допустил такое распространение огня на охраняемой территории, созданной для сохранения и восстановления уникальных ленточных боров Прииртышья.

[media=youtube.com/watch?v=hMfgO2jm1Uw&t=4s]

По данным АО "Казгидромет", 9 июня днем на севере, западе области Абай ожидается кратковременный дождь, гроза. Ветер западный 9-14, днем на севере, западе области 15-20 метров в секунду. Температура воздуха ночью 15-20, на юге области 23 тепла, днем 29-34 тепла, на юге области сильная жара 38 градусов.

Государственный лесной природный резерват "Семей-орманы" расположен на площади 654 179,8 гектара. Уникальные ленточные боры Прииртышья выполняют важные защитные функции и имеют особую экологическую, научную, культурную и рекреационную ценность. На территории резервата распространены лось, косуля, кабан, волк, лисица, корсак, барсук, пищухи.

Из птиц преобладают жаворонки, серая куропатка, степной орел, степной лунь, на водоемах - водоплавающая дичь. На территории Жарминского филиала учтены архар, рысь, хорь, ласка, сурок, бурый медведь.

На территории резервата встречаются животные, занесенные в Красную Книгу - черный аист, лебедь-кликун, скопа, беркут, орлан-белохвост, балобан, журавль-красавка, сапсан, змееед, краснозобая казарка, колпица, архар.


Источник: Tengrinews.kz
Подпишись на наш канал в telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Поделись с другими:
 
Нашли ошибку? Сообщите об этом нам.

Новости по теме:

Комментарии ( 0 )

Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.
Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Скрыть комментарии

Оставьте свой комментарий первым.

 
 

Оставить свое мнение

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.
Зарегистрируйтесь либо авторизируйтесь.
Отправить новость
Добавить объявление
Самое читаемое
Новости Актау
  • Facebook
  • ВКонтакте
  • Twitter
 
2002-2021 год. Все права защищены. Использование материалов нашего сайта в любых целях без письменного согласования и разрешения запрещено, за исключением случаев, прямо предусмотренных Законом Республики Казахстан «Об авторском праве и смежных правах» от 10.06.1996 года № 6-1 с изменениями, внесенными Законом РК от 09.07.2004 года № 586-11. Авторские права.

ТОО "Лада Пресс". Директор: Баглан Айдашов, главный редактор: Эшметова С.А.,
Интернет-ресурс lada.kz зарегистрирован в Комитете государственного контроля в области связи, информации и средств массовой информации в качестве информационного агентства "lada.kz" под №16434-ИА от 06.04.2017г.
Адрес: 130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17).
Телефоны: приемная - 50-50-85, отдел рекламы - 60-13-04, +7 707 960 13 04
Электронная почта: приемная - info@lada.kz, рекламный отдел - lada@lada.kz
Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика