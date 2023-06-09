В области Абай горит уже 30 тысяч гектаров леса. Появилось видео с высоты

Площадь пожара в лесном массиве области Абай выросла до 30 тысяч гектаров. Горящий лес показали на видео с вертолета, передает корреспондент Tengrinews.kz с места событий.



Тушение пожара в области Абай продолжается на 6 участках. Как сообщили в Комитете лесного хозяйства Министерства экологии, геологии и природных ресурсов, площадь пожара выросла до 30 тысяч гектаров.



В настоящее время задействовано более 600 человек, 168 единиц техники Комитета лесного хозяйства, МЧС, акиматов и Министерства обороны.



Привлечено 6 вертолетов, осуществляется аэровизуальное обследование фронта пожара и сброс воды на очаги огня. Уже осуществлено 55 сбросов воды объемом 154 тонны.







В МЧС отметили, что министр Юрий Ильин прервал свою рабочую поездку в Северо-Казахстанскую область в связи пожаром в области Абай и необходимостью координации сил и средств, задействованных в тушении пожара. Министр лично возглавит штаб в Центре управления в кризисных ситуациях МЧС.



"Юрий Ильин распорядился дополнительно направить силы и средства из Алматинской, Жетысуской и Кызылординской областей", - пояснили в министерстве.



Отметим, в обязанности МЧС не входит тушение природных пожаров. Спасатели департаментов по ЧС обязаны нести службу в населенных пунктах, так как их отсутствие при возникновении пожара в городах может привести к человеческим жертвам.



Тушение лесных пожаров является обязанностью Комитета лесного хозяйства. Корреспондент Tengrinews.kz запросила в комитете комментарий о том, кто и как допустил такое распространение огня на охраняемой территории, созданной для сохранения и восстановления уникальных ленточных боров Прииртышья.



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По данным АО "Казгидромет", 9 июня днем на севере, западе области Абай ожидается кратковременный дождь, гроза. Ветер западный 9-14, днем на севере, западе области 15-20 метров в секунду. Температура воздуха ночью 15-20, на юге области 23 тепла, днем 29-34 тепла, на юге области сильная жара 38 градусов.



Государственный лесной природный резерват "Семей-орманы" расположен на площади 654 179,8 гектара. Уникальные ленточные боры Прииртышья выполняют важные защитные функции и имеют особую экологическую, научную, культурную и рекреационную ценность. На территории резервата распространены лось, косуля, кабан, волк, лисица, корсак, барсук, пищухи.



Из птиц преобладают жаворонки, серая куропатка, степной орел, степной лунь, на водоемах - водоплавающая дичь. На территории Жарминского филиала учтены архар, рысь, хорь, ласка, сурок, бурый медведь.



На территории резервата встречаются животные, занесенные в Красную Книгу - черный аист, лебедь-кликун, скопа, беркут, орлан-белохвост, балобан, журавль-красавка, сапсан, змееед, краснозобая казарка, колпица, архар.