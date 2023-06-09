Мобильные переводы: введут ли двойной налог в Казахстане

Глава Комитета госдоходов Минфина Данияр Жаналинов рассказал, как будут работать проверки мобильных переводов граждан на банковские счета, передает корреспондент Tengrinews.kz.



"Правительство намерено обложить налогами мобильные денежные переводы. Не станет ли это двойным налогообложением при том, что эти переводы пробиваются через кассовые аппараты?" - поинтересовались журналисты на брифинге СЦК.



Глава Комитета госдоходов Минфина заявил, что это ошибочное мнение.



"Кассовый аппарат несет функцию фискализации доходов. То ест любой налогоплательщик, который пробивает свой доход через кассовый аппарат, должен учитывать доход и, соответственно, предоставлять декларацию. Если платежи сделаны мобильным переводом, они также должны быть учтены в доходе и через кассовый аппарат пробиты, и показаны в качестве дохода. Никаких слов о том, что мобильный перевод является неким объектом налогообложения, здесь нет. Будут учитываться в качестве дохода платежи, которые составляют более 100 переводов от разных лиц к одному лицу в течение 3 месяцев подряд", - сказал он.



Напомним, ранее в Казахстане было введено понятие "мобильных платежей" и обязанность для предпринимателей разделять личные поступления и предпринимательские доходы.



Кроме того, поправки в Налоговый кодекс также предусматривают введение цифрового налога на товары, реализуемые через интернет ("налог на Google"). С 1 января 2022 года предусмотрен упрощенный порядок регистрации и уплаты НДС иностранными интернет-компаниями, предоставляющими товары и услуги в Казахстане.



В апреле 2022 года Минфин озвучивал другие сроки проекта.



Ранее в кулуарах Мажилиса министра финансов Ерулана Жамаубаева спросили о том, когда фискальные органы начнут проверять казахстанцев, совершающих более 100 мобильных переводов за сутки.