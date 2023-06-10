Отправляйте видео, фото, сообщения на +7 777 833 88 22
 
Суббота, 10 Июня
+24...+23
Температура воды
в море онлайн 		Курсы валют
в банках Актау
  • $1 = 445.62 KZT
  • €1 = 479.4 KZT
  • 1 RUB = 5.4 KZT
  • Телефон редакции:
  • +7 (7292) 505 085 | site@lada.kz
  • Дежурный журналист:
  • +7 (707) 9 505 085
  • Реклама: +7 707 9 601304
 
ЛАДА.kz » Новости Казахстана

Касым-Жомарта Токаева поддерживают 74,8% казахстанцев

Просмотров:18 Опубликовано: Сегодня, 07:30
Касым-Жомарта Токаева поддерживают 74,8% казахстанцев
Иллюстративное фото
С 4 марта по 28 мая Свободный Альянс евро-азиатских социологов «Фокус» провел телефонный экспресс-опрос на тему поддержки гражданами лидеров своих государств в странах Центральной Азии (за исключением Туркменистана).


На вопрос «Доверяете ли вы Касым-Жомарту Токаеву?» положительно ответили 74,8% опрошенных, отрицательно – 14,5% и затруднились ответить – 10,7%. Если бы выборы президента состоялись завтра, то действующему президенту отдали бы свои голоса 71,6% респондентов, проголосовали бы «Против» - 16%, затруднились ответить – 12,4%.



Касым-Жомарта Токаева поддерживают 74,8% казахстанцев


Остальные политические лидеры региона пользуются высоким доверием своих граждан: Садыр Жапаров – 75,8%, Шавкат Мирзиёев – 62,2%, Эмомали Рахмон – 81,6%.

Касым-Жомарта Токаева поддерживают 74,8% казахстанцев


Касым-Жомарта Токаева поддерживают 74,8% казахстанцев


Касым-Жомарта Токаева поддерживают 74,8% казахстанцев


В ходе телефонного экспресс-опроса в Казахстане были опрошены 1 823 человека, в Кыргызстане – 1 417 человек, в Узбекистане – 1 875 человек и в Таджикистане – 1 326 человек. Выборка случайная, погрешность составляет 3%.

Политический эксперт Жомарт Амирханов


Источник: t.me/faeasfokus
Подпишись на наш канал в telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Поделись с другими:
 
Нашли ошибку? Сообщите об этом нам.

Новости по теме:

Комментарии ( 0 )

Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.
Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Скрыть комментарии

Оставьте свой комментарий первым.

 
 

Оставить свое мнение

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.
Зарегистрируйтесь либо авторизируйтесь.
Отправить новость
Добавить объявление
Самое читаемое
Новости Актау
  • Facebook
  • ВКонтакте
  • Twitter
 
2002-2021 год. Все права защищены. Использование материалов нашего сайта в любых целях без письменного согласования и разрешения запрещено, за исключением случаев, прямо предусмотренных Законом Республики Казахстан «Об авторском праве и смежных правах» от 10.06.1996 года № 6-1 с изменениями, внесенными Законом РК от 09.07.2004 года № 586-11. Авторские права.

ТОО "Лада Пресс". Директор: Баглан Айдашов, главный редактор: Эшметова С.А.,
Интернет-ресурс lada.kz зарегистрирован в Комитете государственного контроля в области связи, информации и средств массовой информации в качестве информационного агентства "lada.kz" под №16434-ИА от 06.04.2017г.
Адрес: 130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17).
Телефоны: приемная - 50-50-85, отдел рекламы - 60-13-04, +7 707 960 13 04
Электронная почта: приемная - info@lada.kz, рекламный отдел - lada@lada.kz
Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика