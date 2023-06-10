Касым-Жомарта Токаева поддерживают 74,8% казахстанцев

С 4 марта по 28 мая Свободный Альянс евро-азиатских социологов «Фокус» провел телефонный экспресс-опрос на тему поддержки гражданами лидеров своих государств в странах Центральной Азии (за исключением Туркменистана).На вопрос «Доверяете ли вы Касым-Жомарту Токаеву?» положительно ответили 74,8% опрошенных, отрицательно – 14,5% и затруднились ответить – 10,7%. Если бы выборы президента состоялись завтра, то действующему президенту отдали бы свои голоса 71,6% респондентов, проголосовали бы «Против» - 16%, затруднились ответить – 12,4%.Остальные политические лидеры региона пользуются высоким доверием своих граждан: Садыр Жапаров – 75,8%, Шавкат Мирзиёев – 62,2%, Эмомали Рахмон – 81,6%.В ходе телефонного экспресс-опроса в Казахстане были опрошены 1 823 человека, в Кыргызстане – 1 417 человек, в Узбекистане – 1 875 человек и в Таджикистане – 1 326 человек. Выборка случайная, погрешность составляет 3%.