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Нуржана Альтаева поместили под стражу на 2 месяца

Просмотров:179 Опубликовано: Сегодня, 12:22
Нуржана Альтаева поместили под стражу на 2 месяца
Фото ©️ Tengrinews.kz / Турар Казангапов
Бывшего депутата Мажилиса Нуржана Альтаева поместили под стражу сроком на два месяца, сообщили в Специализированном межрайонном следственном суде Астаны, передает корреспондент Tengrinews.kz.

"9 июня 2023 года специализированный межрайонный следственный суд города Астаны санкционировал меру пресечения в виде содержания под стражей сроком на два месяца в отношении подозреваемого Альтаева Н., - говорится в сообщении.

Напомним, Альтаев был задержан 7 июня по результатам комплекса негласных мероприятий.

Альтаев подозревается в том, что в период с 2018 по 2019 год, будучи вице-министром труда и социальной защиты населения, на систематической основе получал от председателя правления НПП "Атамекен" Аблая Мырзахметова денежные средства в размере 5 тысяч долларов ежемесячно в качестве взяток.


Источник: Tengrinews.kz
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