Нуржана Альтаева поместили под стражу на 2 месяца

Бывшего депутата Мажилиса Нуржана Альтаева поместили под стражу сроком на два месяца, сообщили в Специализированном межрайонном следственном суде Астаны, передает корреспондент Tengrinews.kz.



"9 июня 2023 года специализированный межрайонный следственный суд города Астаны санкционировал меру пресечения в виде содержания под стражей сроком на два месяца в отношении подозреваемого Альтаева Н., - говорится в сообщении.



Напомним, Альтаев был задержан 7 июня по результатам комплекса негласных мероприятий.



Альтаев подозревается в том, что в период с 2018 по 2019 год, будучи вице-министром труда и социальной защиты населения, на систематической основе получал от председателя правления НПП "Атамекен" Аблая Мырзахметова денежные средства в размере 5 тысяч долларов ежемесячно в качестве взяток.