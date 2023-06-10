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Двух узбекистанцев превратили в рабов в Алматинской области

Просмотров:104 Опубликовано: Сегодня, 13:30
Двух узбекистанцев превратили в рабов в Алматинской области
Фото из открытых источников
В Алматинской области выявили факт незаконного лишения свободы двух граждан Республики Узбекистан с целью трудовой эксплуатации, передает Tengrinews.kz.

Как сообщили в Департаменте полиции Алматинской области, узбекистанцев удерживали на протяжении более трех лет.

"10 июня сотрудники УБОП ДП Алматинской области по оперативной информации выявили факт незаконного лишения свободы с целью трудовой эксплуатации двух граждан Республики Узбекистан. Установлено, что на протяжении более трех лет подозреваемый гражданин А. 1986 года рождения удерживал потерпевших на территории Карасайского района", - говорится в сообщении.

Данный факт зарегистрирован в ЕРДР по статье 126 части 3 пункта 2 УК РК (Незаконное лишение свободы). Подозреваемый водворен в ИВС.

Вместе с тем, как уточняется, в ходе проведенных оперативно-разыскных мероприятий также выявлены 22 гражданина Узбекистана, у которых не имелись при себе соответствующие документы.



Источник: Tengrinews.kz
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