Двух узбекистанцев превратили в рабов в Алматинской области

В Алматинской области выявили факт незаконного лишения свободы двух граждан Республики Узбекистан с целью трудовой эксплуатации, передает Tengrinews.kz.
Как сообщили в Департаменте полиции Алматинской области, узбекистанцев удерживали на протяжении более трех лет.
"10 июня сотрудники УБОП ДП Алматинской области по оперативной информации выявили факт незаконного лишения свободы с целью трудовой эксплуатации двух граждан Республики Узбекистан. Установлено, что на протяжении более трех лет подозреваемый гражданин А. 1986 года рождения удерживал потерпевших на территории Карасайского района", - говорится в сообщении.
Данный факт зарегистрирован в ЕРДР по статье 126 части 3 пункта 2 УК РК (Незаконное лишение свободы). Подозреваемый водворен в ИВС.
Вместе с тем, как уточняется, в ходе проведенных оперативно-разыскных мероприятий также выявлены 22 гражданина Узбекистана, у которых не имелись при себе соответствующие документы.
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