Токаев назначил нового министра по ЧС

Сырым Шарипханов указом президента назначен новым министром по ЧС, сообщает Zakon.kz.



"Назначить Шарипханова Сырыма Дюсенгазиевича министром по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан", – говорится тексте указа, опубликованного на сайте Акорды.



Шарипханов Сырым Дюсенгазиевич родился 1 мая 1967 года в городе Алматы.



В 1991 году он окончил Казанское высшее военное командно-инженерное училище ракетных войск имени М. Чистякова. Доктор технических наук, генерал-майор.

В разное время занимал должности и руководящие посты в системе гражданской обороны.

С июня 1997 года по февраль 1999 года – начальник Центра подготовки и обучения Жамбылского областного управления по чрезвычайным ситуациям.

С сентября 2008 года по февраль 2010 года – начальник Управления гражданской обороны Департамента по чрезвычайным ситуациям города Алматы.

С октября 2014 года по ноябрь 2020 года – начальник Кокшетауского технического института Комитета по чрезвычайным ситуациям Министерства внутренних дел Республики Казахстан.

С 3 сентября 2021 года и по настоящее время – начальник Академии гражданской защиты имени М. Габдуллина Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан.



Бывший министр по ЧС Юрий Ильин лишился должности 10 июня. Он занимал эту должность с 11 сентября 2020 года по 18 января 2021 года. Затем был переназначен 11 января 2022 года и 4 апреля 2023 года.



Смена кадров случилась на фоне крупных лесных пожаров в Абайской области. Тушение пожара продолжается на семи участках. Во время пожара погибли три лесника.