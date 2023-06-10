Отправляйте видео, фото, сообщения на +7 777 833 88 22
 
Суббота, 10 Июня
+24...+23
Температура воды
в море онлайн 		Курсы валют
в банках Актау
  • $1 = 445.62 KZT
  • €1 = 479.4 KZT
  • 1 RUB = 5.4 KZT
  • Телефон редакции:
  • +7 (7292) 505 085 | site@lada.kz
  • Дежурный журналист:
  • +7 (707) 9 505 085
  • Реклама: +7 707 9 601304
 
ЛАДА.kz » Новости Казахстана

Число погибших при пожаре в Абайской области достигло 14 человек

Просмотров:0 Опубликовано: Сегодня, 19:21
Число погибших при пожаре в Абайской области достигло 14 человек
Фото: пресс-служба МЧС РК
В области Абай, в ходе поисковых работ обнаружены тела еще 11 погибших. Устанавливаются личности погибших., сообщает Zakon.kz.

Ранее были обнаружены тела трех пропавших сотрудников лесхоза. Таким образом, число погибших достигло 14 человек.

В тушении лесного пожара в Абайской области задействовано более 1 000 человек, 252 единиц техники МЧС, Комитета лесного хозяйства, МИО и Минобороны.

Дополнительно направленные силы и средства из ДЧС Жетысуской и Карагандинской областей приступили к тушению пожара, передает пресс-служба ведомства.

Силы и средства ДЧС города Алматы, Алматинской области, военнослужащие воинских частей МЧС 52859 и 28237 из Карагандинской и Алматинской областей, также подвижной пункт управления направляются к месту пожара.

Ранее сообщалось, что большая часть очагов пожара локализована. Меры по борьбе с пожаром обсудили в правительстве Казахстана.


Источник: zakon.kz
Подпишись на наш канал в telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Поделись с другими:
 
Нашли ошибку? Сообщите об этом нам.

Новости по теме:

Комментарии ( 0 )

Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.
Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Скрыть комментарии

Оставьте свой комментарий первым.

 
 

Оставить свое мнение

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.
Зарегистрируйтесь либо авторизируйтесь.
Отправить новость
Добавить объявление
Самое читаемое
Новости Актау
  • Facebook
  • ВКонтакте
  • Twitter
 
2002-2021 год. Все права защищены. Использование материалов нашего сайта в любых целях без письменного согласования и разрешения запрещено, за исключением случаев, прямо предусмотренных Законом Республики Казахстан «Об авторском праве и смежных правах» от 10.06.1996 года № 6-1 с изменениями, внесенными Законом РК от 09.07.2004 года № 586-11. Авторские права.

ТОО "Лада Пресс". Директор: Баглан Айдашов, главный редактор: Эшметова С.А.,
Интернет-ресурс lada.kz зарегистрирован в Комитете государственного контроля в области связи, информации и средств массовой информации в качестве информационного агентства "lada.kz" под №16434-ИА от 06.04.2017г.
Адрес: 130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17).
Телефоны: приемная - 50-50-85, отдел рекламы - 60-13-04, +7 707 960 13 04
Электронная почта: приемная - info@lada.kz, рекламный отдел - lada@lada.kz
Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика