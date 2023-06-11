Бойца забросали бутылками на турнире по кулачным боям в Казахстане

Российского бойца Марата Исаева забросали бутылками после выступления на турнире по кулачным боям Nomad Fighting Championship в Алматы, передает Tengri Sport.Он уступил в поединке с Сериком Сармухаммедом. А после боя Исаев продемонстрировал трибунам непристойный жест. После этого на ринг полетели бутылки."Поп ММА боец Марат Исаев подумал, что будет правильным решением на многотысячной арене показывать средние пальцы зрителям, вместо того, чтобы драться, за что был закидан бутылками, правда, попали они не только в него, но и практически в весь ринг-сайд. Продолжаю хроники ада на турнире NOMAD", - пишет автор телеграм-канала "Вестник MMA".