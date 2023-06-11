Школьник из Шымкента изобрел систему защиты домов от землетрясения

Ученик 10-го класса Изет Айтжан загорелся идеей создать систему защиты после мощного землетрясения в Турции, передает Otyrar.kz.По словам юного изобретателя, помогли осуществить проект строители и архитекторы. Они предложили использовать защитные амортизационные плиты. Устройство необходимо установить в подвале, тогда многоэтажки способны выдержать подземные толчки.Свое изобретение вундеркинд назвал «Стабилизатор». Одаренный школьник мечтает стать архитектором. Планирует использовать свое изобретение во время строительства.«Безусловно идея создать такое устройство пришла не сразу. Я искал, смотрел и изучал. Я обратился за советом к архитекторам. Если здание большое, стабилизатор должен быть большими их должно быть много. Например, если здание большое и под ним всего 2 стабилизатора, это будет ненадежно. А если стабилизаторов будет много, то многоэтажки выдержат даже самое мощное землетрясение и можно будет обеспечить безопасность жителям», — рассказал школьник-изобретатель Изет Айтжан.Во время землетрясения «Стабилизатор» отправляет сигнал тревоги. Электричество, газ и вода отключаются автоматически. Ученик с научным руководителем ждут одобрения патента на изобретение.