Школьник из Шымкента изобрел систему защиты домов от землетрясения

Ученик 10-го класса Изет Айтжан загорелся идеей создать систему защиты после мощного землетрясения в Турции, передает Otyrar.kz.
По словам юного изобретателя, помогли осуществить проект строители и архитекторы. Они предложили использовать защитные амортизационные плиты. Устройство необходимо установить в подвале, тогда многоэтажки способны выдержать подземные толчки.
Свое изобретение вундеркинд назвал «Стабилизатор». Одаренный школьник мечтает стать архитектором. Планирует использовать свое изобретение во время строительства.
«Безусловно идея создать такое устройство пришла не сразу. Я искал, смотрел и изучал. Я обратился за советом к архитекторам. Если здание большое, стабилизатор должен быть большими их должно быть много. Например, если здание большое и под ним всего 2 стабилизатора, это будет ненадежно. А если стабилизаторов будет много, то многоэтажки выдержат даже самое мощное землетрясение и можно будет обеспечить безопасность жителям», — рассказал школьник-изобретатель Изет Айтжан.
Во время землетрясения «Стабилизатор» отправляет сигнал тревоги. Электричество, газ и вода отключаются автоматически. Ученик с научным руководителем ждут одобрения патента на изобретение.
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