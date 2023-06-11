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"К моему приезду вдруг начали латать дороги". Токаев накажет акимат области Абай

Просмотров:1012 Опубликовано: Сегодня, 16:08
"К моему приезду вдруг начали латать дороги". Токаев накажет акимат области Абай
Фото из открытых источников
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев пообещал наказать сотрудников акимата, которые начали ремонтировать дорогу перед его приездом в область Абай, передает Tengrinews.kz со ссылкой на Акорду.

Президент прокомментировал инцидент по быстрому ремонту дорог в связи с его приездом в область Абай.

На встрече с родственниками погибших при пожаре одна из жительниц области задала вопрос Президенту.

"Село Успенка. Никогда в жизни не было асфальта, всегда "гравийка"... В это село вообще никогда не делали асфальт. Дорогу размывает... Нам говорят, средств нет делать дорогу. А сейчас - вы приехали, все отремонтировали, даже вот такие лоскуты положили", - рассказала Президенту местная жительница.

Глава государства пообещал наказать чиновников.

"Так нельзя, к моему приезду вдруг начали латать дороги. Полное безобразие. Я прочитал об этом, я знаю. Будут наказаны!" - сказал он.


Источник: Tengrinews.kz
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