Токаев прервал доклад вице-министра: "Вы понимаете, что погибли 14 человек?!"

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев в ходе заседания оперативного штаба в области Абай прервал доклад вице-министра по чрезвычайным ситуациям Марата Кульдикова, передает Tengrinews.kz со ссылкой на пресс-службу "Акорды".



"Почему министр, которого я снял с должности, и все руководство проявляют абсолютное равнодушие к исполнению своих непосредственно служебных обязанностей?!



Вы понимаете, что погибло 14 человек?! Я встречался с их семьями. Погибшие были дети семейства, сами отцы семейства. В одной семье двухлетний ребенок остался сиротой. У людей остались кредиты, ведь погибшие были единственными кормильцами.



Пожары случаются во всем мире, но там предпринимаются должные меры. Министр не приехал, аким области вообще очень долго собирался, отправил своих заместителей. Что за отношение к работе?! Об этом докладывайте! Конкретный вопрос - почему был неправильный прогноз?" - заявил Токаев.