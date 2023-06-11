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Токаев прервал доклад вице-министра: "Вы понимаете, что погибли 14 человек?!"

Просмотров:1322 Опубликовано: Сегодня, 18:13
Токаев прервал доклад вице-министра: "Вы понимаете, что погибли 14 человек?!"
Кадр из видео
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев в ходе заседания оперативного штаба в области Абай прервал доклад вице-министра по чрезвычайным ситуациям Марата Кульдикова, передает Tengrinews.kz со ссылкой на пресс-службу "Акорды".

"Почему министр, которого я снял с должности, и все руководство проявляют абсолютное равнодушие к исполнению своих непосредственно служебных обязанностей?!

Вы понимаете, что погибло 14 человек?! Я встречался с их семьями. Погибшие были дети семейства, сами отцы семейства. В одной семье двухлетний ребенок остался сиротой. У людей остались кредиты, ведь погибшие были единственными кормильцами.

Пожары случаются во всем мире, но там предпринимаются должные меры. Министр не приехал, аким области вообще очень долго собирался, отправил своих заместителей. Что за отношение к работе?! Об этом докладывайте! Конкретный вопрос - почему был неправильный прогноз?" - заявил Токаев.


Источник: Tengrinews.kz
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Комментарии ( 2 )

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Steve (Посетители) Сегодня, 22:00
При чем тут арыки не совсем понятно. В Семейском регионе почва песчанистая, и на этих песчаниках произрастает сосновый бор. Никаких арыков там никогда не было и не нужно. Ведь воды там предостаточно, как рек так и грунтовых вод. Почти 75% запасов питьевой воды Казахстана там сосредоточено, вместе с ВКО.
Скорее дело здесь в халатности.

Ну а так очень жаль погибших. Соболезную.

Еще и вдобавок сгорело 600 кв. километров леса (что например в 10 раз больше чем Актау) или около 10% этого уникального леса. На восстановление уйдет более 60 лет.
 
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  • Empro
  • Космос
  • Tankushka
 DJONSON_ KZ (Посетители) Сегодня, 19:38
В советское время когда-то приходилось мне видеть в лесах (не буду писать где) арыки, каналы по которым шла вода, откуда она там была не знаю, но скорей всего эти каналы были не природного происхождения. Сейчас же в связи с деятельности человека многие лесные и травинистые луга расширился, а вот эти каналы просто исчезли их не кто не сдвинул. О них вообще забыли. Но ведь не спроста их строили.
 
 

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