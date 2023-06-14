"У вас красивая страна, но такие случаи..." Таксист оставил без денег туристов в Алматы

В Алматы таксист взял с туристов за поездку из аэропорта до центра города около 50 тысяч тенге, оставив пару иностранцев совсем без денег, передает Tengritravel.kz.



Неприятный инцидент произошел с супругами из Индии, которые прилетели в Казахстан в качестве туристов. Подробности рассказала 39-летняя Пуджа Баджадж Сапра, которая обратилась на редакционный WhatsApp-номер.



Пара прилетела рейсом Air Astana из Душанбе 8 июня около 22:00. К несчастью, у туристов возникли проблемы с доступом в интернет.



"У нас на телефоне подключен международный роуминг и установлено приложение "Яндекс.Такси". Про прилете, когда мы попытались сделать заказ, интернет по какой-то причине перестал работать. Поэтому нам пришлось вживую искать такси. Один водитель согласился довезти нас до места назначения - в жилой комплекс Ala Park, который находится рядом с торгово-развлекательным центром ADK. Он сказал, что будет везти нас по таксометру, который считает каждый метр.



Мы согласились и вышли из здания. Буквально в 10 метрах от выхода стояла его машина. Как только мы сели в автомобиль, рядом с водителем на переднее сиденье сел еще один человек. Это было уже около 23:00. Они вставили карту в аппарат рядом со шлагбаумом возле выезда с территории аэропорта", - вспоминает женщина.



По прибытии на место назначения водитель выставил нереалистичный счет за поездку - 25 тысяч тенге.



"Мы не согласились, но он был категоричен. У нас наличными было только 16 тысяч тенге и 800 таджикских сомони (около 33 тысяч тенге). Он сказал, что нужно все отдать, чтобы рассчитаться. Нам ничего не оставалось, кроме как заплатить и почувствовать себя обманутыми. Он даже отказался дать нам квитанцию. Мы остались без денег и даже не могли себе ничего купить. Лишь на следующий день отыскали банкомат, сняли наличные и купили еду", - рассказывает гражданка Индии.



Пуджа Баджадж Сапра надеется, что водителя найдут и попросят вернуть нечестно заработанные деньги.



"Пожалуйста, разберитесь в этом вопросе и спасите других туристов от этой аферы. У вас красивая страна, но... эти случаи мошенничества испортят репутацию и повлияют на туризм", - добавила она.



Женщина отмечает, что они впервые с супругом приехали посмотреть Казахстан. В Алматы успели посетить Большое Алматинское озеро, Кок-Тобе и некоторые другие достопримечательности.



Редакция Tengritravel.kz обратилась в правоохранительные органы. К поиску нарушителя подключились сотрудники Линейного отдела полиции аэропорта и Управления полиции Бостандыкского района. Водителя задержали через несколько часов после обращения.



"Таксист установлен и задержан. Он передан в отдел полиции Бостандыкского района для оформления", - пояснили стражи порядка.



Ранее мы рассказывали о 27-летнем "серийном охотнике на иностранцев", который как минимум дважды обманул людей в аэропорту Алматы. Таксист требовал за поездки фантастические суммы: первый раз "обчистил" приехавшего из Германии туриста на 200 тысяч тенге, а спустя месяц его жертвами оказались четверо граждан Индии, которым пришлось заплатить за поездку уже 355 тысяч тенге.



Примечательно, что во втором случае группа туристов встретила своего обидчика на следующий день, но уже в 300 километрах от Алматы, на Кольсайских озерах. Злоумышленник иностранцам заявил, что "в других странах тоже так обманывают", и отказался возвращать деньги. Однако позже, после публикации в СМИ, полицейские нашли "таксиста-рецидивиста" и заставили вернуть туристам их деньги.