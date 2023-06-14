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Мужчина пойдет под суд за шутку в аэропорту Астаны

Просмотров:254 Опубликовано: Сегодня, 10:00
Мужчина пойдет под суд за шутку в аэропорту Астаны
Иллюстративное фото ©Турар Казангапов
Пассажир авиарейса Астана – Алматы в шутку заявил о наличии у него бомбы. На него завели уголовное дело. Об этом сообщила пресс-служба столичного аэропорта, передает Tengritravel.kz.

Отмечается, что заявление о наличии взрывного устройства казахстанцем было сделано в шутку во время регистрации на рейс.

"В аэропорту Астаны во время регистрации на рейс Астана - Алматы казахстанец шутливо заявил о наличии у себя бомбы. Исходя из данной информации службой авиационной безопасности (САБ) столичного аэропорта была объявлена тревога. Таким образом, САБ совместно с правоохранительными органами была вынуждена обследовать территорию аэропорта на наличие подозрительных предметов", - говорится в сообщении.

В отношении "шутника" завели дело по статье 273 Уголовного кодекса ("Заведомо ложное сообщение об акте терроризма").

"Необходимо отметить, что подобные меры не прихоть аэропорта Астаны, а стандарт безопасности, основанный на случаях из мировой практики. САБ призывает казахстанцев ответственно подходить к своему поведению, а также заранее ознакомиться с перечнем веществ и предметов, запрещенных к перевозке в ручной клади и багажном отсеке", - добавили в столичном аэропорту.


Источник: Tengrinews.kz
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