Мужчина пойдет под суд за шутку в аэропорту Астаны

Пассажир авиарейса Астана – Алматы в шутку заявил о наличии у него бомбы. На него завели уголовное дело. Об этом сообщила пресс-служба столичного аэропорта, передает Tengritravel.kz.



Отмечается, что заявление о наличии взрывного устройства казахстанцем было сделано в шутку во время регистрации на рейс.



"В аэропорту Астаны во время регистрации на рейс Астана - Алматы казахстанец шутливо заявил о наличии у себя бомбы. Исходя из данной информации службой авиационной безопасности (САБ) столичного аэропорта была объявлена тревога. Таким образом, САБ совместно с правоохранительными органами была вынуждена обследовать территорию аэропорта на наличие подозрительных предметов", - говорится в сообщении.



В отношении "шутника" завели дело по статье 273 Уголовного кодекса ("Заведомо ложное сообщение об акте терроризма").



"Необходимо отметить, что подобные меры не прихоть аэропорта Астаны, а стандарт безопасности, основанный на случаях из мировой практики. САБ призывает казахстанцев ответственно подходить к своему поведению, а также заранее ознакомиться с перечнем веществ и предметов, запрещенных к перевозке в ручной клади и багажном отсеке", - добавили в столичном аэропорту.