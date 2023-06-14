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"Был в Дубае?" Где находился Ильин во время пожара в области Абай, ответили в МЧС

Просмотров:386 Опубликовано: Сегодня, 13:18
"Был в Дубае?" Где находился Ильин во время пожара в области Абай, ответили в МЧС
Фото:t.me/qr_tjm
В соцсетях сообщают, что бывший глава МЧС Юрий Ильин во время начала пожара в области Абай якобы находился в Дубае. В ведомстве сделали заявление по данному поводу, передает корреспондент Tengrinews.kz.

По данным пресс-службы министерства, Ильин в это время был в Северо-Казахстанской области.

"Это не соответствует действительности, так как 8-9 июня он с рабочим визитом посетил Северо-Казахстанскую область.

В первый день своего рабочего визита Ильин посетил строящийся вблизи областного центра комплекс оперативно-спасательного отряда службы пожаротушения ДЧС и территорию строительства комплекса пожарного депо в микрорайоне Береке в Петропавловске", - рассказали в МЧС.

Сообщается, что на второй день бывший глава ведомства провел встречу с населением области.

"В рамках отчетной встречи министр дал брифинг средствам массовой информации, встретился с представителями неправительственных организаций, где рассказал о работе ведомства, перспективах развития системы гражданской защиты, решении стоящих перед ней задач. Кроме того, он провел личный прием граждан, где ответил на все интересующие их вопросы.

Данная встреча с населением проводится в соответствии с Указом Президента "О проведении встреч руководителей центральных исполнительных органов с населением" и анонсируется заранее в соответствии с утвержденным графиком. Необходимо отметить, что на встрече присутствовало порядка 200 человек не только из города Петропавловска, но и из близлежащих районов, которые были проинформированы о встрече заблаговременно. Вместе с тем на встрече через онлайн-трансляцию были подключены районы области, где также участвовали порядка 150 человек. Кроме того, была проведена встреча с личным составом, на которой присутствовали 180 сотрудников органов гражданской защиты", - пояснили в министерстве.

Отмечается, что министр прервал свою рабочую поездку в Северо-Казахстанскую область в связи пожаром в области Абай и необходимостью координации сил и средств, задействованных в тушении пожара.

Ранее стало известно, что в рамках уголовных дел, которые расследуют по пожару в Абайской области, будут допрошены экс-министр по ЧС Юрий Ильин, министр экологии Зульфия Сулейменова, а также аким области Абай Нурлан Уранхаев и аким Восточно-Казахстанской области Даниал Ахметов.


Источник: Tengrinews.kz
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