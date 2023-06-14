Пациенты алматинской больницы заразились ВИЧ-инфекцией, передает корреспондент Tengrinews.kz со ссылкой на Управление общественного здравоохранения города.



"Специалистами Центра СПИДа Алматы выявлено три случая с ВИЧ-положительным статусом в Центральной городской клинической больнице Алматы (ЦГКБ). На основе выявленных фактов приказом Управления общественного здравоохранения 2 июня была создана комиссия под председательством заместителя руководителя УОЗ и сотрудников Центра СПИДа Алматы. Комиссией проведено внутреннее расследование по выявлению источников передачи ВИЧ-инфекции, обследованы доноры, медработники и контактные лица", - говорится в сообщении.



По итогам работы комиссии подтверждено, что все обследованные имеют отрицательный результат анализа.



На основании приказа Министерства здравоохранения 13 июня итоги комиссии были переданы в Департамент санитарно-эпидемиологического контроля Алматы. 14 июня 2023 года ДСЭК инициировал внеплановую проверку ЦГКБ с привлечением специалистов Казахского научного центра дерматологии и инфекционных заболеваний Минздрава.



Сообщается, что по результатам проверки уполномоченными органами будут приняты соответствующие меры.



В 2020 году данная больница тоже оказалась в центре скандала. Сотрудники больницы заразились коронавирусом. Тогда болезнь подтвердилась у 147 сотрудников больницы. Из-за этого главного врача Центральной городской клинической больницы Алматы Алмаза Джувашева освободили от занимаемой должности.