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Пациенты алматинской больницы заразились ВИЧ

Просмотров:184 Опубликовано: Сегодня, 14:16
Пациенты алматинской больницы заразились ВИЧ
Фото: almaty-cgkb.kz
Пациенты алматинской больницы заразились ВИЧ-инфекцией, передает корреспондент Tengrinews.kz со ссылкой на Управление общественного здравоохранения города.

"Специалистами Центра СПИДа Алматы выявлено три случая с ВИЧ-положительным статусом в Центральной городской клинической больнице Алматы (ЦГКБ). На основе выявленных фактов приказом Управления общественного здравоохранения 2 июня была создана комиссия под председательством заместителя руководителя УОЗ и сотрудников Центра СПИДа Алматы. Комиссией проведено внутреннее расследование по выявлению источников передачи ВИЧ-инфекции, обследованы доноры, медработники и контактные лица", - говорится в сообщении.

По итогам работы комиссии подтверждено, что все обследованные имеют отрицательный результат анализа.

На основании приказа Министерства здравоохранения 13 июня итоги комиссии были переданы в Департамент санитарно-эпидемиологического контроля Алматы. 14 июня 2023 года ДСЭК инициировал внеплановую проверку ЦГКБ с привлечением специалистов Казахского научного центра дерматологии и инфекционных заболеваний Минздрава.

Сообщается, что по результатам проверки уполномоченными органами будут приняты соответствующие меры.

В 2020 году данная больница тоже оказалась в центре скандала. Сотрудники больницы заразились коронавирусом. Тогда болезнь подтвердилась у 147 сотрудников больницы. Из-за этого главного врача Центральной городской клинической больницы Алматы Алмаза Джувашева освободили от занимаемой должности.


Источник: Tengrinews.kz
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