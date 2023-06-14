Толкнувший иностранку в Алматы полицейский уволен

В Алматы полицейского уволили, после того как он толкнул иностранку, передает корреспондент Tengrinews.kz. Информацию подтвердили в Департаменте полиции Алматы."Решением дисциплинарной комиссии Департамента полиции города Алматы данный сотрудник был уволен из органов внутренних дел. В полиции он прослужил непродолжительное время", - сообщили в пресс-службе ДП Алматы.Ранее сообщалось, что сотрудник полиции грубо оттолкнул иностранку, пытавшуюся открыть дверь служебного автомобиля. Это произошло возле одного из баров, который находится близ перекрестка улиц Сатпаева и Достык в Алматы.Момент инцидента распространяется в соцсетях и вызвал резонанс среди пользователей. На кадрах видно, как правоохранитель пытается закрыть дверь полицейского авто, однако несколько женщин не дают ему сделать этого. После этого мужчина применяет к одной из них грубую силу. Возмущенные его действиями иностранки потребовали затем адвоката.По данному факту была начата служебная проверка.