GGG официально лишился всех титулов чемпиона мира

Прославленный казахстанский боксер Геннадий Головкин (42-2-1, 37 КО) официально отказался от титула чемпиона мира в среднем весе по версии IBO, который до сегодняшнего дня оставался единственным поясом у GGG, передает ИА «NewTimes.kz» со ссылкой на Sports.kz.



Об этом сегодня, 14 июня, объявила Международная боксерская организация. Президент IBO Эд Левин сообщил, что титул в среднем весе теперь вакантен.



Ранее Головкин отказался от чемпионских поясов WBA Super и IBF. Таким образом, казахстанский ветеран больше не является чемпионом мира.



Последний на сегодня поединок GGG провел осенью прошлого года, когда проиграл в трилогии своему мексиканскому антагонисту Саулю «Канело» Альваресу (59-2-2, 39 КО) единогласным решением судей.