Отправляйте видео, фото, сообщения на +7 777 833 88 22
 
Среда, 14 Июня
+26...+26
Температура воды
в море онлайн 		Курсы валют
в банках Актау
  • $1 = 450.16 KZT
  • €1 = 486.31 KZT
  • 1 RUB = 5.35 KZT
  • Телефон редакции:
  • +7 (7292) 505 085 | site@lada.kz
  • Дежурный журналист:
  • +7 (707) 9 505 085
  • Реклама: +7 707 9 601304
 
ЛАДА.kz » Новости Казахстана

GGG официально лишился всех титулов чемпиона мира

Просмотров:0 Опубликовано: Сегодня, 17:28
GGG официально лишился всех титулов чемпиона мира
Фото из открытых источников
Прославленный казахстанский боксер Геннадий Головкин (42-2-1, 37 КО) официально отказался от титула чемпиона мира в среднем весе по версии IBO, который до сегодняшнего дня оставался единственным поясом у GGG, передает ИА «NewTimes.kz» со ссылкой на Sports.kz.

Об этом сегодня, 14 июня, объявила Международная боксерская организация. Президент IBO Эд Левин сообщил, что титул в среднем весе теперь вакантен.

Ранее Головкин отказался от чемпионских поясов WBA Super и IBF. Таким образом, казахстанский ветеран больше не является чемпионом мира.

Последний на сегодня поединок GGG провел осенью прошлого года, когда проиграл в трилогии своему мексиканскому антагонисту Саулю «Канело» Альваресу (59-2-2, 39 КО) единогласным решением судей.


Источник: newtimes.kz
Подпишись на наш канал в telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Поделись с другими:
 
Нашли ошибку? Сообщите об этом нам.

Новости по теме:

Комментарии ( 0 )

Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.
Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Скрыть комментарии

Оставьте свой комментарий первым.

 
 

Оставить свое мнение

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.
Зарегистрируйтесь либо авторизируйтесь.
Отправить новость
Добавить объявление
Самое читаемое
Новости Актау
  • Facebook
  • ВКонтакте
  • Twitter
 
2002-2021 год. Все права защищены. Использование материалов нашего сайта в любых целях без письменного согласования и разрешения запрещено, за исключением случаев, прямо предусмотренных Законом Республики Казахстан «Об авторском праве и смежных правах» от 10.06.1996 года № 6-1 с изменениями, внесенными Законом РК от 09.07.2004 года № 586-11. Авторские права.

ТОО "Лада Пресс". Директор: Баглан Айдашов, главный редактор: Эшметова С.А.,
Интернет-ресурс lada.kz зарегистрирован в Комитете государственного контроля в области связи, информации и средств массовой информации в качестве информационного агентства "lada.kz" под №16434-ИА от 06.04.2017г.
Адрес: 130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17).
Телефоны: приемная - 50-50-85, отдел рекламы - 60-13-04, +7 707 960 13 04
Электронная почта: приемная - info@lada.kz, рекламный отдел - lada@lada.kz
Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика