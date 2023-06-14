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КНБ объяснил причины скопления авто на границах Казахстана

Просмотров:163 Опубликовано: Сегодня, 18:54
КНБ объяснил причины скопления авто на границах Казахстана
Фото из открытых источников
В Комитете национальной безопасности (КНБ) объяснили причины скопления автомобилей на границах Казахстана, передает корреспондент Tengrinews.kz.

Сообщается, что на отдельных направлениях казахстанско-российской границы (пункты пропуска "Кайрак" – "Бугристое", "Сырым" – "Маштаково"), казахстанско-кыргызской границы (пункты пропуска "Карасу" – "Ак-Тилек") и казахстанско-узбекской границы (пункты пропуска "Жибек жолы" – "Гишт-Куприк", "Казыгурт" – "Ташкент", "Атамекен" –"Гулистан") отмечается скопление лиц и транспортных средств.

"Основными причинами явились: частичная реконструкция пунктов пропуска на указанных направлениях, сезонное увеличение въездного грузопотока в период транспортировки плодоовощной продукции, наращивание транзитного потенциала транспортными организациями, традиционное повышение пассажиропотока в туристический сезон.

Вместе с тем Пограничная служба КНБ сообщает, что казахстанские пункты пропуска функционируют в круглосуточном режиме. Принимаются меры по сокращению скопления лиц и транспорта путем применения современных и автоматизированных систем досмотра транспортных средств и проверки документов у лиц, следующих через границу", - говорится в сообщении.

Водителям транспортных средств рекомендуется скорректировать свои маршруты движения с учетом складывающейся ситуации.


Источник: Tengrinews.kz
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