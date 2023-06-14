КНБ объяснил причины скопления авто на границах Казахстана

В Комитете национальной безопасности (КНБ) объяснили причины скопления автомобилей на границах Казахстана, передает корреспондент Tengrinews.kz.



Сообщается, что на отдельных направлениях казахстанско-российской границы (пункты пропуска "Кайрак" – "Бугристое", "Сырым" – "Маштаково"), казахстанско-кыргызской границы (пункты пропуска "Карасу" – "Ак-Тилек") и казахстанско-узбекской границы (пункты пропуска "Жибек жолы" – "Гишт-Куприк", "Казыгурт" – "Ташкент", "Атамекен" –"Гулистан") отмечается скопление лиц и транспортных средств.



"Основными причинами явились: частичная реконструкция пунктов пропуска на указанных направлениях, сезонное увеличение въездного грузопотока в период транспортировки плодоовощной продукции, наращивание транзитного потенциала транспортными организациями, традиционное повышение пассажиропотока в туристический сезон.



Вместе с тем Пограничная служба КНБ сообщает, что казахстанские пункты пропуска функционируют в круглосуточном режиме. Принимаются меры по сокращению скопления лиц и транспорта путем применения современных и автоматизированных систем досмотра транспортных средств и проверки документов у лиц, следующих через границу", - говорится в сообщении.



Водителям транспортных средств рекомендуется скорректировать свои маршруты движения с учетом складывающейся ситуации.