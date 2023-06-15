Отправляйте видео, фото, сообщения на +7 777 833 88 22
 
Четверг, 15 Июня
+29...+26
Температура воды
в море онлайн 		Курсы валют
в банках Актау
  • $1 = 450.16 KZT
  • €1 = 486.31 KZT
  • 1 RUB = 5.35 KZT
  • Телефон редакции:
  • +7 (7292) 505 085 | site@lada.kz
  • Дежурный журналист:
  • +7 (707) 9 505 085
  • Реклама: +7 707 9 601304
 
ЛАДА.kz » Новости Казахстана

Школы то с туалетом на улице, то с кожаными диванами и кофеварками – Годунова

Просмотров:269 Опубликовано: Сегодня, 11:22
Школы то с туалетом на улице, то с кожаными диванами и кофеварками – Годунова
Фото: freepik.com
Глава Высшей аудиторской палаты РК (ВАП) Наталья Годунова раскритиковала чиновников за неэффективную растрату бюджетных денег и нулевую ответственность за это, передает Liter.kz.

На заседании Сената 15 июня она объяснила схему, по которой чиновники годами разбазаривают государственные деньги. Все дело в том, что министерства выделяют региональным властям целевые трансферты на реализацию различных проектов и практически не контролируют их использование. А местные чиновники на местах тратят их неэффективно.

Полагаем, что ответственность руководителей за своевременное достижение поставленных целей за те деньги, которые они на это просили и которые администратором программ были выделены из республиканского бюджета и национального фонда, недостаточна. Мы говорили уже о том, насколько выросли объемы трансфертов общего характера, передаваемые в регионы. Но если мы передали ресурсы, то надо было передать и ответственность. А передавать было нечего. Министерство, передавая в области, даже целевые трансферты, снимали с себя всякую ответственность за результат их использования, так было всегда, – сказала Годунова.

В качестве примера она привела реализацию нацпроекта "Комфортная школа", на который из республиканского бюджета выделили 2,6 триллиона тенге. Строительство курирует финансовый оператор АО Samruk-Kazyna Construction. По ее словам, со стороны центральных исполнительных органов практически нет ни мониторинга за разработкой ПСД, ни оценки укомплектованности социальных объектов, ни последующего контроля за их реализацией.

Поэтому и появляются у нас время от времени школы, то с туалетом на улице, то с кожаными диванами и кофеварками. В одном селе одна перегруженная, аварийная школа, а в соседнем – при достаточности ученических мест строят третью, чтобы детям было недалеко ходить на другой конец поселка, – добавила глава ВАП.

В 2022 году Министерство просвещения отказалось от реализации проекта “Комфортные школы” под предлогом, что строительство – не их профиль.

В результате проект реализуется фондом дирекции строительства АО Samruk-Kazyna Construction без намека на соблюдение правил государственных закупок, хотя ресурсы выделены большие – 2,6 триллиона тенге, – добавила Годунова.

Аналогичные примеры, по ее словам, можно найти практически в любом министерстве. Высшая аудиторская палата считает, что на законодательном уровне надо вводить солидарную ответственность за реализацию бюджетных инвестиционных проектов как руководителей центральных госорганов, так и регионов, которые тратят бюджетные средства.

Годунова предложила внести дополнения в КоАП и разрабатываемый новый Бюджетный кодекс ответственность за недостижение показателей результатов. Тогда ВАП будет иметь возможность выявлять факты неэффективного расходования государственных средств не через пять лет, а уже в течение года.


Источник: liter.kz
Подпишись на наш канал в telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Поделись с другими:
 
Нашли ошибку? Сообщите об этом нам.

Новости по теме:

Комментарии ( 0 )

Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.
Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Скрыть комментарии

Оставьте свой комментарий первым.

 
 

Оставить свое мнение

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.
Зарегистрируйтесь либо авторизируйтесь.
Отправить новость
Добавить объявление
Самое читаемое
Новости Актау
  • Facebook
  • ВКонтакте
  • Twitter
 
2002-2021 год. Все права защищены. Использование материалов нашего сайта в любых целях без письменного согласования и разрешения запрещено, за исключением случаев, прямо предусмотренных Законом Республики Казахстан «Об авторском праве и смежных правах» от 10.06.1996 года № 6-1 с изменениями, внесенными Законом РК от 09.07.2004 года № 586-11. Авторские права.

ТОО "Лада Пресс". Директор: Баглан Айдашов, главный редактор: Эшметова С.А.,
Интернет-ресурс lada.kz зарегистрирован в Комитете государственного контроля в области связи, информации и средств массовой информации в качестве информационного агентства "lada.kz" под №16434-ИА от 06.04.2017г.
Адрес: 130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17).
Телефоны: приемная - 50-50-85, отдел рекламы - 60-13-04, +7 707 960 13 04
Электронная почта: приемная - info@lada.kz, рекламный отдел - lada@lada.kz
Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика