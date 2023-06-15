Школы то с туалетом на улице, то с кожаными диванами и кофеварками – Годунова

Глава Высшей аудиторской палаты РК (ВАП) Наталья Годунова раскритиковала чиновников за неэффективную растрату бюджетных денег и нулевую ответственность за это, передает Liter.kz.



На заседании Сената 15 июня она объяснила схему, по которой чиновники годами разбазаривают государственные деньги. Все дело в том, что министерства выделяют региональным властям целевые трансферты на реализацию различных проектов и практически не контролируют их использование. А местные чиновники на местах тратят их неэффективно.



Полагаем, что ответственность руководителей за своевременное достижение поставленных целей за те деньги, которые они на это просили и которые администратором программ были выделены из республиканского бюджета и национального фонда, недостаточна. Мы говорили уже о том, насколько выросли объемы трансфертов общего характера, передаваемые в регионы. Но если мы передали ресурсы, то надо было передать и ответственность. А передавать было нечего. Министерство, передавая в области, даже целевые трансферты, снимали с себя всякую ответственность за результат их использования, так было всегда, – сказала Годунова.



В качестве примера она привела реализацию нацпроекта "Комфортная школа", на который из республиканского бюджета выделили 2,6 триллиона тенге. Строительство курирует финансовый оператор АО Samruk-Kazyna Construction. По ее словам, со стороны центральных исполнительных органов практически нет ни мониторинга за разработкой ПСД, ни оценки укомплектованности социальных объектов, ни последующего контроля за их реализацией.



Поэтому и появляются у нас время от времени школы, то с туалетом на улице, то с кожаными диванами и кофеварками. В одном селе одна перегруженная, аварийная школа, а в соседнем – при достаточности ученических мест строят третью, чтобы детям было недалеко ходить на другой конец поселка, – добавила глава ВАП.



В 2022 году Министерство просвещения отказалось от реализации проекта “Комфортные школы” под предлогом, что строительство – не их профиль.



В результате проект реализуется фондом дирекции строительства АО Samruk-Kazyna Construction без намека на соблюдение правил государственных закупок, хотя ресурсы выделены большие – 2,6 триллиона тенге, – добавила Годунова.



Аналогичные примеры, по ее словам, можно найти практически в любом министерстве. Высшая аудиторская палата считает, что на законодательном уровне надо вводить солидарную ответственность за реализацию бюджетных инвестиционных проектов как руководителей центральных госорганов, так и регионов, которые тратят бюджетные средства.



Годунова предложила внести дополнения в КоАП и разрабатываемый новый Бюджетный кодекс ответственность за недостижение показателей результатов. Тогда ВАП будет иметь возможность выявлять факты неэффективного расходования государственных средств не через пять лет, а уже в течение года.