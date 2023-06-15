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В Сети появилось фото Торегали Тореали после громкого задержания в Алматы

Просмотров:754 Опубликовано: Сегодня, 12:16
В Сети появилось фото Торегали Тореали после громкого задержания в Алматы
Фото: instagram.com/toregalitoreali
В социальных сетях завирусилась фотография, на которой изображен казахстанский артист Торегали Тореали после громкого задержания в Алматы, передает Tengri Life.

14 июня Торегали Тореали передвигался по дорогам Алматы в состоянии наркотического опьянения, проехал на красный свет при попытке скрыться от полиции, а когда его авто было заблокировано, отказался выполнять требования правоохранителей.

В итоге известного артиста на глазах у десятков очевидцев выволокли из авто и скрутили. Позже полиция показала детальное видео всего произошедшего.

На следующий день в социальных сетях была опубликована фотография мирно спящего артиста, которого, по всей видимости, окружают родственники, знакомые и полицейские.


В отношении певца были составлены протоколы по шести составам правонарушений:

- части 3 статьи 608 КоАП - "Управление транспортным средством в состоянии алкогольного/наркотического опьянения, повлекшее причинение повреждения ТС";
- части 1 статьи 613 - "Невыполнение законного требования сотрудника органов внутренних дел";
- части 1 статьи 599 - "Проезд на запрещающий сигнал светофора";
- части 3 статьи 596 - "Выезд на встречную полосу";
- части 1 статьи 600 - "Не уступил дорогу пешеходам";
- части 2 статьи 230 - "Незаключение договора обязательного страхования".

Суд вынес решение по резонансному делу Торегали Тореали в тот же день - 14 июня.

Напомним, что у артиста уже были проблемы с полицией. Так, в сентябре 2022 года в Казнете обсуждалось видео с Торегали Тореали. Тогда на видео гид с окровавленной бровью рассказал, что на него напал известный певец. Позднее видео с обвинениями Торегали Тореали в избиении прокомментировали в полиции.

30 сентября 2022 года стало известно, что Торегали Тореали был помещен в изолятор временного содержания, тогда его задержали по факту хулиганских действий, имевших место 28 сентября на территории Кольсая. В начале октября прошлого года сообщалось, что Торегали Тореали отпустят под залог в 10 миллионов тенге.

5 октября 2022 года Торегали Тореали заявил, что примирился с избитым гидом. В подтверждение своих слов он опубликовал совместное фото с парнем. В этот же день в пресс-службе Департамента полиции Алматинской области сообщили, что уголовное дело в отношении певца Торегали Тореали прекращено "за примирением сторон".


Источник: Tengrinews.kz
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Комментарии ( 1 )

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  • Placida
 Lite (Посетители) Сегодня, 14:18
Скайфовался от легкого бабла с небес.
 
 

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