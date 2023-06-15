Бухгалтер отдела образования покончила с собой в Алматинской области

В Алматинской области покончила с собой бухгалтер районного отдела образования. Информацию корреспонденту Tengrinews.kz подтвердили в региональном Департаменте полиции.



Как сообщили правоохранители, речь идет о 43-летней сотруднице отдела образования Жамбылского района. О ее смерти стало известно 7 июня.



"В районный отдел полиции поступило сообщение о том, что 43-летняя женщина покончила жизнь самоубийством путем повешения", - пояснили в ведомстве.



Данный факт зарегистрирован по части 1 статьи 105 Уголовного кодекса. В настоящее время проводятся следственные мероприятия с назначением необходимых экспертиз, добавили полицейские.



Ранее появилась информация, что в реке Каратал, предположительно, нашли тело руководителя отдела образования Талдыкоргана Розы Бармановой. В полиции подтвердили, что обнаружили тело женщины. Однако правоохранители не подтвердили, что погибшая действительно являлась сотрудницей городского акимата, однако ее имя и отчество совпадают.



Напомним, ранее были изобличены работники отдела образования Талдыкоргана, которые на протяжении нескольких лет похищали бюджетные средства, перечисляя деньги фактически не работающим в сфере образования людям. Предварительный ущерб составляет около двух миллиардов тенге. Только в декабре 2022 года подозреваемые похитили через школы Талдыкоргана более 750 миллионов тенге.