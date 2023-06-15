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Бухгалтер отдела образования покончила с собой в Алматинской области

Просмотров:353 Опубликовано: Сегодня, 12:31
Бухгалтер отдела образования покончила с собой в Алматинской области
Фото из открытых источников
В Алматинской области покончила с собой бухгалтер районного отдела образования. Информацию корреспонденту Tengrinews.kz подтвердили в региональном Департаменте полиции.

Как сообщили правоохранители, речь идет о 43-летней сотруднице отдела образования Жамбылского района. О ее смерти стало известно 7 июня.

"В районный отдел полиции поступило сообщение о том, что 43-летняя женщина покончила жизнь самоубийством путем повешения", - пояснили в ведомстве.

Данный факт зарегистрирован по части 1 статьи 105 Уголовного кодекса. В настоящее время проводятся следственные мероприятия с назначением необходимых экспертиз, добавили полицейские.

Ранее появилась информация, что в реке Каратал, предположительно, нашли тело руководителя отдела образования Талдыкоргана Розы Бармановой. В полиции подтвердили, что обнаружили тело женщины. Однако правоохранители не подтвердили, что погибшая действительно являлась сотрудницей городского акимата, однако ее имя и отчество совпадают.

Напомним, ранее были изобличены работники отдела образования Талдыкоргана, которые на протяжении нескольких лет похищали бюджетные средства, перечисляя деньги фактически не работающим в сфере образования людям. Предварительный ущерб составляет около двух миллиардов тенге. Только в декабре 2022 года подозреваемые похитили через школы Талдыкоргана более 750 миллионов тенге.


Источник: Tengrinews.kz
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