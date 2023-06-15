Референдума по строительству АЭС в Казахстане не будет - Минэнерго

В кулуарах Сената вице-министр энергетики Жандос Нурмаганбетов сообщил, что вопрос строительства АЭС в Казахстане не будет выноситься на референдум, передает корреспондент Tengrinews.kz.



"Этот вопрос на референдум выноситься не будет. Вопрос стоит о месторасположении площадки, это первое. Второй вопрос, самый главный – это технология и финансово-экономическая модель", - заявил вице-министр в кулуарах Сената.



По словам чиновника, сроки строительства, а также официальное месторасположение будущей станции до сих пор не определены. Несмотря на это, Казахстану продолжают поступать предложения от потенциальных подрядчиков из зарубежных стран.



Как сообщалось ранее, в 2023 году вопрос выбора района размещения АЭС будет вынесен на общественные обсуждения.