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Заслуженного казахстанского тренера обвиняют в изнасиловании: что об этом известно

Просмотров:487 Опубликовано: Сегодня, 18:06
Заслуженного казахстанского тренера обвиняют в изнасиловании: что об этом известно
Кадр из видео
Заслуженный тренер Казахстана по боксу обвиняется по делу об изнасиловании, передает Tengri Sport. Подробности в социальных сетях изложила президент фонда "Не Молчи" Дина Тансари.

Руководитель общественного фонда по поддержке пострадавших от насилия рассказала, что к ним обратилась с заявлением мать пострадавшей.

"В фонд "Не Молчи" обратилась бывшая супруга криминального авторитета по кличке Бек, С. М., которая сообщила о том, что ее дочь дважды была изнасилована отчимом.

Прежде чем мы решили взять это дело в свое производство, мы ознакомились с предоставленными нам документами и другими доказательствами. Считаем доводы потерпевшей стороны более чем убедительными", - написала Тансари в Facebook.

К посту президент фонда добавила обращение бывшей супруги обвиняемого.

"С. М. дважды изнасиловал мою дочь, в первый раз в возрасте 16 лет, второй - в возрасте 18 лет. С. М. является криминальной личностью, авторитетом преступного мира (как он сам себя называл), не раз отбывал срок, в том числе за убийство.

Он запугал мою дочь, его боится вся наша область, у него имеются связи в органах в том числе и прокуратуре. Дочь молчала до августа 2022 года, после первого изнасилования она очень изменилась, стала закрытой, затравленной, я не понимала, что с ней происходит", - написала женщина.

По словам матери пострадавшей, после произошедшего у ее дочери развилось асоциальное поведение. До реабилитации девочка могла сбегать из дома, однако сегодня она полностью здорова.

"В августе 2022 года она рассказала мне о том, что случилось. С ноября 2022 года идет расследование, к доказательствам приложены белье дочери с его спермой.

Для выявления фактических данных по делу и проверки правдивости показаний дочери были назначены и проведены разного рода экспертизы, теперь на основе данных экспертиз устанавливаются обстоятельства, имеющие значение для дела.

Однако никакие меры не предпринимаются", - добавила мать потерпевшей.

Также бывшая супруга С. М. сообщила, что доводы дочери были подтверждены. Со слов женщины, был доказан и факт неоднократного изнасилования в период с декабря 2019 по июнь 2021 года гражданином С. М. 1963 года рождения.

"Сам С. М. не признан по уголовному делу подозреваемым, он до сих пор находится на свободе, разгуливает и ведет обычный образ жизни, чувствуя и демонстрируя свою безнаказанность, отказался от всех экспертиз, от очной ставки и не дает показаний.

Подтверждений и доказательств его вины достаточно, я не могу изложить их все здесь. Мы действительно его боимся и пойти на то, чтобы написать заявление, мы долго обдумывали", - признается мать девочки.

Основная суть жалобы матери состоит в том, что обвиняемый не был арестован и до сих пор находится на свободе. Также женщина просит повлиять на то, чтобы дело сдвинулось с "мертвой точки".

"Я умоляю вас о помощи в продвижении этого дела, в том, чтобы С. М. признали подозреваемым и он хотя бы прошел экспертизы (очную ставку, психологическую), из которых можно будет сделать выводы касательно его вины.

Я упустила такое деяние со стороны своего супруга, верила ему, а не дочери, она жаловалась мне с 14 лет, что он проявляет к ней знаки внимания. Я не верила дочери. Прошу вас дать моей дочери возможность почувствовать СПРАВЕДЛИВОСТЬ", - цитирует слова матери представитель фонда.

В пресс-службе Департамента полиции Костанайской области корреспонденту Tengri Sport рассказали о ходе расследования.

"16 ноября 2022 года в ДП Костанайской области обратилась 20-летняя уроженка Костанайской области с заявлением о привлечении к уголовной ответственности 60-летнего мужчины, который совершил с ней насильственное действие сексуального характера.

По данному факту начато досудебное расследование по статье 120, часть 1 УК Республики Казахстан и по статье 120, части 2, пункту 4 УК Республики Казахстан.

В рамках расследования назначен и проведен ряд экспертиз, после получения результатов данных исследований будет принято окончательное процессуальное решение.

В отношении подозреваемого мера пресечения не избрана, потерпевшей стороне обеспечена защита.

Иная информация в порядке статьи 201 УПК Республики Казахстан разглашению не подлежит", - сообщили в пресс-службе Департамента полиции Костанайской области.


Источник: Tengrinews.kz
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