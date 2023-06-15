Роскошные автомобили Кулибаева раскрыли в Сети

В Сети обсуждают информацию об автопарке бизнесмена Тимура Кулибаева. Большее внимание привлек редкий автомобиль Aurus Senat Limousine, которым владеет и президент России Владимир Путин, передает ИА «NewTimes.kz».



Информация появилась на двух Telegram-каналах, где сообщается, что зять первого президента РК Нурсултана Назарбаева и один из богатейших людей Казахстана Тимур Кулибаев оказался владельцем роскошного автопарка.



По данным российских баз, который приводит Telegram-канал Оff_shores, на балансе «Ростройинвеста» у Кулибаева есть две пятилетние Camry, двухлетний Volkswagen Caravelle, два представительских Mercedes (S400 и лимузин Maybach S650), и самый интересный экземпляр ― Aurus Senat Limousine 2021 года выпуска.



«Автомобили этой марки начали разрабатывать в России по личному указанию Путина как альтернативу западным брендам для высшего руководства РФ. Впервые Aurus Senat был представлен в 2018 году на инаугурации Путина. Через год на открытии Каспийского экономического форума работавший тогда в должности российского премьера Дмитрий Медведев представил бронированный лимузин теперь уже бывшему, а в то время еще действующему президенту Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедову. Аркадаку автомобиль понравился настолько, что он решил заказать себе, как писали тогда СМИ, всю будущую линейку Aurus — седан, лимузин и внедорожник», ― говорится в публикации.



Особенность автомобиля, как указывается в публикации ZTB Qazaqstan, заключается в том, что машина почти полностью защищает водителя и пассажиров от нападения. В машине пуленепробиваемые стекла, работают системы пожаротушения и газозащиты, есть средства спецсвязи для экстренной эвакуации.



Такой лимузин продается в России в единственном экземпляре у одного из трех официальных дилеров бренда за 117 млн рублей или 624 млн тенге.