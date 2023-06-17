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ЛАДА.kz » Новости Казахстана

Токаев о министрах и акимах: Их личная преданность меня не интересует

Просмотров:315 Опубликовано: Сегодня, 17:31
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев сделал заявление о "личной преданности министров и акимов", передает корреспондент Tengrinews.kz.

"Процесс обновления управленческого звена будет продолжаться. Мое кредо состоит в том, что министры, акимы и другие государственные служащие должны сочетать в себе два основных качества - профессионализм и патриотизм. Их личная преданность Главе государства меня не интересует.

Не нужно восхвалять Президента, гораздо важнее честно и добросовестно работать, чтобы заслужить доверие и уважение граждан. Это касается всех государственных служащих", - сказал Токаев на втором заседании Национального курултая.

Глава государства напомнил, что в результате проведенных реформ Президент в Казахстане становится государственным управленцем, менеджером, с которым народ заключает контракт на семилетний срок, обозначенный в Конституции.

"Президент - не сакральная фигура, которая стоит выше народа", - заключил он.


Источник: Tengrinews.kz
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Комментарии ( 1 )

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Pluto9701 (Посетители) Сегодня, 19:45
Всё это громкие слова далёкие от реальной действительности.
 
 

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