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Авария на Экибастузской ТЭЦ: дело направили в суд

Просмотров:79 Опубликовано: Сегодня, 18:19
Авария на Экибастузской ТЭЦ: дело направили в суд
© instagram/ete_ekb
В Павлодаре прокуроры завершили досудебное расследование по факту аварии на объектах ТОО "Экибастузтеплоэнерго", передает корреспондент Tengrinews.kz.

"Расследованием установлено, что на Экибастузской ТЭЦ в результате ненадлежащего технического состояния зданий и сооружений произошло промерзание импульсной трубки датчика давления, в результате регулятор на основании ложных показаний увеличил подпитку воды", - сообщили в прокуратуре Павлодарской области.

По данным ведомства, работники химического цеха включили еще два насоса, что увеличило давление и привело к многочисленным порывам на тепловых сетях.

"По результатам строительно-технической и энергетическо-технологической экспертиз, а также исследования металлов и сплавов установлены стопроцентный эксплуатационный износ магистрали трубопроводов, аварийное состояние конструкции главного корпуса котлотурбинного и водогрейного цехов, неправильные и несогласованные действия руководства и оперативного персонала, что в совокупности привело к аварии", - отметили в надзорном органе.

Многочисленные нарушения в работе станции и теплосетей выявили специалисты аудита, госархстройконтроля, ДЧС, управления труда, агентства финмониторинга, ДКРЭМ, санврачи и Минэнерго РК.

"Деяния бывшего генерального директора ТОО "Экибастузтеплоэнерго", директоров ЭТЭЦ и ЭТС квалифицированы по статье 254 УК РК "Недобросовестное отношение к обязанностям". Уголовное дело по данному факту направлено в Экибастузский городской суд для рассмотрения по существу", - информировали в прокуратуре.

Санкция данной статьи предусматривает ограничение либо лишение свободы на срок до пяти лет, с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет или без такового.

По информации надзорного органа, с января этого года ведется досудебное расследование и уголовного дела по статье 371 части 2 УК РК "Халатность" в отношении должностных лиц, ответственных за отопительный сезон.

"Установлены и признаны подозреваемыми руководитель территориального Департамента энергетического надзора и руководитель ОЖКХ Экибастуза, то есть лица, которые в силу полномочий обязаны были обеспечить надлежащий контроль и надзор за деятельностью ТОО "Экибастузтеплоэнерго" в отопительный период", - заявили в прокуратуре области.

Если суд признает вину подозреваемых, то им грозит либо штраф в размере до четырех тысяч месячных расчетных показателей, либо привлечение к общественным работам на срок до тысячи часов, либо до четырех лет ограничения или лишения свободы с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет.

Напомним, авария на Экибастузской ТЭЦ произошла ночью 27 ноября прошлого года. В результате аварийного отключения нескольких котлоагрегатов часть города в 30-градусный мороз осталась без тепла и горячей воды. Позже в городе объявили режим ЧС. Объекты образования перешли на дистанционный формат обучения, была приостановлена работа детских садов. Всю зиму горожане жаловались на холод в квартирах. В некоторых многоэтажках от размораживания лопались батареи.


Источник: Tengrinews.kz
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