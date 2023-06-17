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Токаев заявил о псевдоизданиях и толстосумах

Просмотров:0 Опубликовано: Сегодня, 18:58
Токаев заявил о псевдоизданиях и толстосумах
Фото пресс-службы Акорды
Президент Касым-Жомарт Токаев на заседании Национального курултая "Әділетті Қазақстан - Адал азамат" завил, что за деструктивной информповесткой стоят конкретные фигуры толстосумов, передает Tengrinews.kz.

Глава государства отметил, что на западе сейчас постепенно набирает обороты движение так называемых "анти-инфлюенсеров". Это движение, как подчеркнул Президент, противодействует различным фейкам и манипуляциям общественным сознанием, ставит под сомнение всю информацию и нарративы, которые распространяются интернет-изданиями и навязываются гражданам, особенно молодым людям в качестве безальтернативной идеологии.

"Вы знаете, что в нашей стране тоже есть такие псевдоиздания, занимающиеся деструктивной деятельностью. За ними стоят конкретные фигуры наших доморощенных толстосумов и даже отдельные влиятельные страны.

Новое движение продвигает традиционные ценности прежде всего в литературе, а также в информационной сфере. Поэтому нам нужно обратить внимание на современные тенденции в мире. Возможно, эти новые тенденции станут определяющей силой оздоровления идеологически отравленной атмосферы", - сказал Президент.

В целом, как подчеркнул Глава государства, в таких важных делах, в том числе книгоиздании, должен активно участвовать Союз писателей Казахстана.

"Месяц назад состоялось очередное заседание этой организации, на котором был избран ее новый председатель. Им стал известный писатель Мереке Абдешевич Кулкенов. В ходе недавней встречи с ним мы обсудили будущее казахской литературы", - сказал Касым-Жомарт Токаев.


Источник: Tengrinews.kz
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