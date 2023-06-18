Полиция задержала захватчика банка

Полиция вошла в отделение захваченного в Астане Kaspi банка и задержала захватчика, сообщает Zakon.kz.Из отделения выбежали заложники. Полиция задержала захватчика.18 июня вооруженный мужчина захватил отделение Kaspi банка в Астане. Он требует перевести все активы Kaspi в фонд детям-инвалидам, малоимущим и нуждающимся. Давал на исполнение своих требований 3 часа и угрожал убить заложников. По данным пресс-службы банка, в отделении находились только сотрудники банка.Около часа с ним вели переговоры. На месте работали сотрудники отряда специального назначения "Арлан". Военнослужащие к спецоперации не привлекались.По неподтвержденной информации захватчик, который атаковал отделение Kaspi в Астане:Имя захватившего отделение Kaspi в Астане - Алихан Мурадов, ему 30 лет.Он родился в Жамбыльской области.Имеет небольшой кредит в банке.С 2013 года он числится в наркологическом учете.Он дважды был подозреваемым в различных уголовных делах.