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Полиция задержала захватчика банка

Просмотров:408 Опубликовано: Сегодня, 15:48
Полиция задержала захватчика банка
Фото: zakon.kz
Полиция вошла в отделение захваченного в Астане Kaspi банка и задержала захватчика, сообщает Zakon.kz.

Из отделения выбежали заложники. Полиция задержала захватчика.

18 июня вооруженный мужчина захватил отделение Kaspi банка в Астане. Он требует перевести все активы Kaspi в фонд детям-инвалидам, малоимущим и нуждающимся. Давал на исполнение своих требований 3 часа и угрожал убить заложников. По данным пресс-службы банка, в отделении находились только сотрудники банка.

Около часа с ним вели переговоры. На месте работали сотрудники отряда специального назначения "Арлан". Военнослужащие к спецоперации не привлекались.

По неподтвержденной информации захватчик, который атаковал отделение Kaspi в Астане:

Имя захватившего отделение Kaspi в Астане - Алихан Мурадов, ему 30 лет.
Он родился в Жамбыльской области.
Имеет небольшой кредит в банке.
С 2013 года он числится в наркологическом учете.
Он дважды был подозреваемым в различных уголовных делах.



Источник: zakon.kz
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