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Всем банкам будут выданы рекомендации после захвата отделения Kaspi в Астане - Глава МВД

Просмотров:0 Опубликовано: Сегодня, 18:58
Всем банкам будут выданы рекомендации после захвата отделения Kaspi в Астане - Глава МВД
Фото ©️ Tengrinews.kz / Турар Казангапов
Всем банкам будут выданы рекомендации после захвата отделения Kaspi в Астане. Об этом сообщил глава МВД Марат Ахметжанов, передает корреспондент Tengrinews.kz.

После силовой операции в Астане журналисты задали министру вопрос, будут ли банкам рекомендовать дополнительные меры безопасности.

"Конечно, конечно. Это все будет учтено, в ходе расследования будут выяснены все причины, которые способствовали сегодняшнему инциденту. Конечно, всем банкам будет выдано представление, рекомендации по устранению тех нарушений, которые способствуют, чтобы не было повторных таких инцидентов", - сказал Марат Ахметжанов.

Захват отделения банка около ТЦ "Керуен" произошел сегодня. Злоумышленник закрылся в помещении и взял в заложники семерых сотрудников.

С захватчиком вел переговоры министр внутренних дел РК Марат Ахметжанов.

"Будем разбираться. Он разные требования выдвигал. Говорил об оказании помощи его родственникам. Я сам заходил, с ним разговаривал. Он держал в своих объятиях девушку, которой угрожал. Идет следствие. Пострадавших нет", - сообщил ранее журналистам глава МВД.

По словам главы ведомства, во время штурма здания банка был применен слезоточивый газ.



Источник: Tengrinews.kz
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