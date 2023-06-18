Всем банкам будут выданы рекомендации после захвата отделения Kaspi в Астане - Глава МВД

Всем банкам будут выданы рекомендации после захвата отделения Kaspi в Астане. Об этом сообщил глава МВД Марат Ахметжанов, передает корреспондент Tengrinews.kz.После силовой операции в Астане журналисты задали министру вопрос, будут ли банкам рекомендовать дополнительные меры безопасности."Конечно, конечно. Это все будет учтено, в ходе расследования будут выяснены все причины, которые способствовали сегодняшнему инциденту. Конечно, всем банкам будет выдано представление, рекомендации по устранению тех нарушений, которые способствуют, чтобы не было повторных таких инцидентов", - сказал Марат Ахметжанов.Захват отделения банка около ТЦ "Керуен" произошел сегодня. Злоумышленник закрылся в помещении и взял в заложники семерых сотрудников.С захватчиком вел переговоры министр внутренних дел РК Марат Ахметжанов."Будем разбираться. Он разные требования выдвигал. Говорил об оказании помощи его родственникам. Я сам заходил, с ним разговаривал. Он держал в своих объятиях девушку, которой угрожал. Идет следствие. Пострадавших нет", - сообщил ранее журналистам глава МВД.По словам главы ведомства, во время штурма здания банка был применен слезоточивый газ.