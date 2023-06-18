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Стало известно, кто захватил заложников в Астане

Просмотров:0 Опубликовано: Сегодня, 19:23
Стало известно, кто захватил заложников в Астане
Фото ©️ Tengrinews.kz / Турар Казангапов
В прокуратуре Астаны прокомментировали захват заложников в Астане, передает корреспондент Tengrinews.kz.

18 июня в столичном отделении АО Kaspi bank полицией освобождено 7 заложников

"Установлено, что около 14:00 часов дня уроженец Жамбылской области Мурадов А., 1993 года рождения (с 2013 года состоит на учете наркозависимых лиц) захватил отделение АО Kaspi bank по улице Достык, 12. На место прибыли министр внутренних дел, аким города Астаны, первый заместитель генерального прокурора и другие заинтересованные службы", - говорится в сообщении прокуратуры Астаны.

Сообщается, что была проведена незамедлительная эвакуация жителей прилегающих жилых домов.

"В результате проведенной спецоперации все заложники освобождены, преступник обезврежен и водворен в ИВС. Во время операции не пострадал ни один из заложников. По данному факту начато досудебное расследование по пунктам 4 и 8 части 2 статьи 261 Уголовного кодекса (Захват заложников). Проводятся следственные действия", - сообщили в столичной прокуратуре.

Напомним, ранее глава МВД сообщил, что он лично разговаривал с мужчиной, который удерживал в банке семерых человек.

"Будем разбираться. Он разные требования выдвигал. Говорил об оказании помощи его родственникам. Я сам заходил, с ним разговаривал. Он держал в своих объятиях девушку, которой угрожал. Идет следствие. Пострадавших нет", - сообщил журналистам глава МВД Марат Ахметжанов после освобождения заложников.

По словам главы ведомства, во время штурма здания банка был применен слезоточивый газ.

Ранее в пресс-службе Kaspi банка сообщили, что никто из работников учреждения не пострадал и каждому будет оказана вся необходимая поддержка.

Напомним, в Управлении общественного здравоохранения Астаны ранее сообщили, что раненых в результате произошедшего нет.

"Трое заложников с диагнозом "острая реакция на стресс" были осмотрены сотрудниками скорой медицинской помощи. В госпитализации никто не нуждался", - сообщили в пресс-службе ведомства.


Источник: Tengrinews.kz
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