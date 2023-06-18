Смертельное ДТП произошло близ новой БАКАД: погибли три человека

Смертельное ДТП произошло близ новой Большой алматинской кольцевой автодороги (БАКАД) в Алматинской области, передает корреспондент Tengrinews.kz.По данным пресс-службы Департамента полиции Алматинской области, сегодня утром 29-летний водитель автомашины KIA, следуя по автодороге Алматы - Кокпек - Коктал на 21-м километре, не справившись с рулевым управлением, выехал на дорогу, ведущую на БАКАД. После чего допустил наезд на стоявшего пешехода - 51-летнего мужчину. Затем легковушка врезалась в стоящую на обочине поливальную машину ЗИЛ.По предварительным данным, погибший был водителем поливальной машины."В результате ДТП пешеход, а также 42-летний пассажир автомашины KIA скончались на месте. Вместе с тем водитель легкового авто с множественными телесными повреждениями был госпитализирован в больницу, где, не приходя в сознание, скончался", - сообщили в полиции.Кроме того, с телесными повреждениями в больницу города Алматы была госпитализирована еще одна пассажирка KIA."Данный факт зарегистрирован в Управлении полиции Талгарского района по статье 345 части 4 УК РК. В настоящее время проводятся все необходимыеследственные действия с назначением экспертных проверок, направленныедля объективного исследования всех обстоятельств данного дорожно-транспортного происшествия", - резюмировали в Департаменте полиции Алматинской области.