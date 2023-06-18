Смертельное ДТП произошло близ новой БАКАД: погибли три человека

Смертельное ДТП произошло близ новой Большой алматинской кольцевой автодороги (БАКАД) в Алматинской области, передает корреспондент Tengrinews.kz.
По данным пресс-службы Департамента полиции Алматинской области, сегодня утром 29-летний водитель автомашины KIA, следуя по автодороге Алматы - Кокпек - Коктал на 21-м километре, не справившись с рулевым управлением, выехал на дорогу, ведущую на БАКАД. После чего допустил наезд на стоявшего пешехода - 51-летнего мужчину. Затем легковушка врезалась в стоящую на обочине поливальную машину ЗИЛ.
По предварительным данным, погибший был водителем поливальной машины.
"В результате ДТП пешеход, а также 42-летний пассажир автомашины KIA скончались на месте. Вместе с тем водитель легкового авто с множественными телесными повреждениями был госпитализирован в больницу, где, не приходя в сознание, скончался", - сообщили в полиции.
Кроме того, с телесными повреждениями в больницу города Алматы была госпитализирована еще одна пассажирка KIA.
"Данный факт зарегистрирован в Управлении полиции Талгарского района по статье 345 части 4 УК РК. В настоящее время проводятся все необходимые следственные действия с назначением экспертных проверок, направленные для объективного исследования всех обстоятельств данного дорожно-транспортного происшествия", - резюмировали в Департаменте полиции Алматинской области.
2002-2021 год. Все права защищены. Использование материалов нашего сайта в любых целях без письменного согласования и разрешения запрещено, за исключением случаев, прямо предусмотренных Законом Республики Казахстан «Об авторском праве и смежных правах» от 10.06.1996 года № 6-1 с изменениями, внесенными Законом РК от 09.07.2004 года № 586-11. Авторские права.
ТОО "Лада Пресс". Директор: Баглан Айдашов, главный редактор: Эшметова С.А.,
Интернет-ресурс lada.kz зарегистрирован в Комитете государственного контроля в области связи, информации и средств массовой информации в качестве информационного агентства "lada.kz" под №16434-ИА от 06.04.2017г.
Адрес: 130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17).
Телефоны: приемная - 50-50-85, отдел рекламы - 60-13-04, +7 707 960 13 04
Электронная почта: приемная - info@lada.kz, рекламный отдел - lada@lada.kz
Оставьте свой комментарий первым.