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Смертельное ДТП произошло близ новой БАКАД: погибли три человека

Просмотров:0 Опубликовано: Сегодня, 19:28
Смертельное ДТП произошло близ новой БАКАД: погибли три человека
Кадр из видео
Смертельное ДТП произошло близ новой Большой алматинской кольцевой автодороги (БАКАД) в Алматинской области, передает корреспондент Tengrinews.kz.

По данным пресс-службы Департамента полиции Алматинской области, сегодня утром 29-летний водитель автомашины KIA, следуя по автодороге Алматы - Кокпек - Коктал на 21-м километре, не справившись с рулевым управлением, выехал на дорогу, ведущую на БАКАД. После чего допустил наезд на стоявшего пешехода - 51-летнего мужчину. Затем легковушка врезалась в стоящую на обочине поливальную машину ЗИЛ.

По предварительным данным, погибший был водителем поливальной машины.



"В результате ДТП пешеход, а также 42-летний пассажир автомашины KIA скончались на месте. Вместе с тем водитель легкового авто с множественными телесными повреждениями был госпитализирован в больницу, где, не приходя в сознание, скончался", - сообщили в полиции.

Кроме того, с телесными повреждениями в больницу города Алматы была госпитализирована еще одна пассажирка KIA.

"Данный факт зарегистрирован в Управлении полиции Талгарского района по статье 345 части 4 УК РК. В настоящее время проводятся все необходимые
следственные действия с назначением экспертных проверок, направленные
для объективного исследования всех обстоятельств данного дорожно-транспортного происшествия", - резюмировали в Департаменте полиции Алматинской области.


Источник: Tengrinews.kz
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