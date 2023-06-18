В Казахстане станут недоступны все виды госуслуг по линии недвижимости

В Казахстане в понедельник, 19 июня, будут временно недоступны все виды государственных услуг по линии недвижимости и земельного кадастра, передает Tengrinews.kz со ссылкой на Правительство для граждан.



Временная недоступность услуг связана с консолидацией (объединением) государственных баз данных по земле и недвижимости на информационной системе Единый государственный кадастр недвижимости (ЕГКН).



Будет приостановлен прием документов на оказание услуг, в том числе прописку по месту жительства и оформление недвижимости через ЦОНы, а также портал eGov.kz, системы нотариусов, налоговых, БВУ и органов исполнительного производства Министерства юстиции РК.



Также сообщается, что в связи с проведением пуско-наладочных работ несколько дней может наблюдаться некорректная работоспособность ЕГКН и сервисов.