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В Казахстане станут недоступны все виды госуслуг по линии недвижимости

Просмотров:0 Опубликовано: Сегодня, 20:04
В Казахстане станут недоступны все виды госуслуг по линии недвижимости
Фото ©️ Tengrinews.kz / Турар Казангапов
В Казахстане в понедельник, 19 июня, будут временно недоступны все виды государственных услуг по линии недвижимости и земельного кадастра, передает Tengrinews.kz со ссылкой на Правительство для граждан.

Временная недоступность услуг связана с консолидацией (объединением) государственных баз данных по земле и недвижимости на информационной системе Единый государственный кадастр недвижимости (ЕГКН).

Будет приостановлен прием документов на оказание услуг, в том числе прописку по месту жительства и оформление недвижимости через ЦОНы, а также портал eGov.kz, системы нотариусов, налоговых, БВУ и органов исполнительного производства Министерства юстиции РК.

Также сообщается, что в связи с проведением пуско-наладочных работ несколько дней может наблюдаться некорректная работоспособность ЕГКН и сервисов.


Источник: Tengrinews.kz
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