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Журналистку из Казахстана убили в Грузии

Просмотров:630 Опубликовано: Сегодня, 09:53
Журналистку из Казахстана убили в Грузии
Фото: соцсети
Казахстанскую журналистку Жанботу Толеген убили в Грузии, передает Azattyq Rýhy со ссылкой на телеканал «Астана».

Жанбота Толеген последний раз выходила на связь с коллегой 19 мая. По словам Назиры Даримбет, одноклассники журналистки сообщили, что ее убили в Грузии.

Об этом она сообщила в Facebook. К публикации прилагается документ, подписанный руководителем консульского отдела Посольства РК в Грузии Ерланом Абишевым, в котором он обращается в МИД РК с необходимостью поисков родственников Жанботы для передачи тела.

«Сообщили одноклассники Жанботы, что она была убита в Грузии в городе Телави 21 мая! Кошмар! Не верю, как так случилось? Как она там оказалась?» – написала Назира Даримбет.

Информацию в соцсетях подтвердил дядя журналистки Ерболат Алтайулы. Он написал, что Жанботу Толеген похоронили 2 июня в селе Коянды.


Источник: azattyq-ruhy.kz
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