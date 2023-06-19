Журналистку из Казахстана убили в Грузии

Казахстанскую журналистку Жанботу Толеген убили в Грузии, передает Azattyq Rýhy
со ссылкой на телеканал «Астана».
Жанбота Толеген последний раз выходила на связь с коллегой 19 мая. По словам Назиры Даримбет, одноклассники журналистки сообщили, что ее убили в Грузии.
Об этом она сообщила в Facebook. К публикации прилагается документ, подписанный руководителем консульского отдела Посольства РК в Грузии Ерланом Абишевым, в котором он обращается в МИД РК с необходимостью поисков родственников Жанботы для передачи тела.
«Сообщили одноклассники Жанботы, что она была убита в Грузии в городе Телави 21 мая! Кошмар! Не верю, как так случилось? Как она там оказалась?» – написала Назира Даримбет.
Информацию в соцсетях подтвердил дядя журналистки Ерболат Алтайулы. Он написал, что Жанботу Толеген похоронили 2 июня в селе Коянды.
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